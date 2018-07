Frații Dolănescu nu au îngropat securea războiului! Un nou scandal între ei! Cum l-a numit Ionuț pe fratele lui

Ionuţ şi Dragoş Dolănescu nu au îngropat securea războiului nici după împărţirea averii de la tatăl lor. Cei doi s-au atacat recent, Ionuț precizând că între ei nu există cale de împăcare.

Noua ceartă a izbucnit după ce Ionuț Dolănescu ar fi spus despre fratele său că este „o nulitate”.

„Mai mult decât să vorbească despre mine, cred că mai mult vorbește despre el. Declarațiile lui sunt total ieșite din normal. Una dintre problemele pe care le are fratele meu este cp nu are prea multe cuvinte în dicționarul lui intelectual. Dar… acesta e Ionuț și acesta e caracterul lui, Și cum o să treacă anii, o să se cunoască din ce în ce mai mult. Dacă nu îl chema Ionuț Dolănescu și dacă, ca oricare alt copil, ar fi trebuit să o ia de la zero, ar fi ajuns unde a putut să ajungă?”, a spus Dragoș Dolănescu.

„Întotdeauna am fost întrebat de ce nu locuiesc în România, pentru că viața mi-ar fi fost mult mai ușoară. Eu am încercat să-mi croiesc drumul în viață de unul singur, în loc să trăiesc pe spinarea unui nume, cum ne-a lăsat tata. Eu am decis să vin aici, în Costa Rica, să încep de la zero. Tata este recunoscut ca un mare interpret și compozitor, dar tata n-a fost numai un cântăreț, tata a fost un om de mare calitate umană. A fost un tată extraordinar, a fost un mare patriot”, a mai spus el.

De cealaltă parte, Ionuț Dolănescu a spus că are dreptul la opinie și că nu există cale de împăcare între el și fratele lui.

„Nu am și eu dreptul la o opinie? El pentru mine, ca frate, ca om, este nul. Poate să devină și președinte în țara lui de baștină, în Costa Rica – asta nu ar schimba cu nimic relațiile dintre noi și nici nu pot să îmi schimb părerea despre el. Caracterul lui vizavi de mine, cel pe care l-a târât prin tribunale mai bine de opt ani, caracterul lui este nul pentru mine. Nu are nicio valoare pentru mine faptul că este el parlamentar în Costa Rica”, a spus, între altele, Ionuț Dolănescu, mai multe detalii fiind disponibile în materialul video.

Sursă video: Antena Stars.