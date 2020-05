Drama unui celebru manelist, fost iubit al Denisei Răducu! A fost operat de 17 ori și a crescut la casa de copii

„Am trecut prin perioada asta foarte grea pentru mine. Eu nu mai făceam sport la un moment dat și m-am îngrășat. Stând în studio foarte mult și lucrând nu mai făceam mișcare și automat am început să fiu afectat. A contribuit și alimentația. Aveam dureri și sângerări, am amânat și când am ajuns la doctor acesta s-a mirat și mi-a zis că am o afecțiune specifică unui om de 80 de ani. Medicul mi-a zis ce trebuie să fac, am avut încredere în el și am respectat ce mi-a zis și uite că m-a făcut bine”, a dezvăluit Ticy.