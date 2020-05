Fanii au rămas fără cuvinte! Ce studii avea Denisa Manelista, de fapt

Surprinzător este faptul că, deși avea zeci de concerte și evenimente, tânăra artistă era foarte silitoare și se ținea de carte, dorindu-și să aibă o meserie, pe lângă cea de cântăreață.

„Mă duc la şcoală, deşi acum este puţin mai greu cu timpul că trebuie să fac loc în program şi pentru înregistrări şi concerte. Mă bucur că m-am mutat la Bucureşti că pot merge şi la un liceu mai bun şi mai târziu la facultate.

Vreau să am şi o diplomă că nu pot risca să mă bazez numai pe muzică. Am citit cazuri de cântăreţi care au rămas fără voce, aşa că trebuie să am şi o variantă de rezervă”, spunea Denisa Răducu în urmă cu câțiva ani, într-un interviu, conform celor de la Spynews.