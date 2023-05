Drama neștiută din familia lui Dinu Maxer: „El a trecut strada și a venit o mașină, care l-a speriat...”. Confesiuni tulburătoare

Dinu Maxer a avut parte de multe cumpene în viața sa. Artistul a trecut recent printr-un divorț și toată lumea s-a mirat de cât de repede a trecut peste despărțire pentru că la scurt timp s-a afișat în compania unei tinere. Însă artistul este „călit” în ale vieții. Dinu Maxer știe de la o vârstă fragedă că viața este una dură și trebuie să o accepte așa cum este.

Artistul a fost invitat în podcastul moderat de Cristina Șișcanu și a povestit momentul cumplit când și-a pierdut fratele mai mic.

Dinu Maxer și-a pierdut fratele când era el în liceu. Ce s-a întâmplat atunci

Dinu Maxer și-a amintit momentul teribil când fratele lui s-a stins din viață. Era în clasa a patra și a murit dintr-un moment de neatenție.

„Părinții mei au fost atât de înverșunați încât ei nu și-au vorbit 20 de ani. De la moartea fratelui meu, până la căsătoria mea cu Deea, ei nu și-au mai vorbit. Au fost niște tensiuni foarte consumptive. Eu mai aveam un frate și după ce ne-am mutat din apartament , a trecut neatent strada și a fost călvcat de un tramvai. La un moment dat am încercat chiar cu echipele din televiziune să găsească adevăratul făptaș. Noi nu știm cine este adevăratul făptaș. A trecut o mașină care l-a speriat și l-a făcut să se retragă și el a lovit tramvaiul pe lateral. Vatmanița a scăpat pentru că nu a fost lovit frontal. Putea să oprească când vedea un copil pe stradă, nu să treacă de el, dar faptul că el s-a întors și s-a lovit de tramvai, nu a fost considerată vinovată, iar noi nu știm nici până acum cine e cel cu mașina. L-a văzut cineva de la etaj, dintr-un bloc. Iar faptul că inclusiv vatmanița a dispărut. S-a căsătorit cu anchetatorul ca să scape și s-a mușamalizat totul. Tatăl meu a rămas cu o frustrare terbilă”, a povestit Dinu Maxer.

Dinu Maxer nu a fost la înmormântarea fratelui său. Iată de ce

Coincidența a făcut ca Dinu Maxer să fie nevoit să dea treapta de intrare la liceu în ziua în care fratele lui mai mic a fost înmormântat.

„Se spune că atunci când sunt atâtea tensiuni universul pedepsește, dar a fost o palmă cam dură fiindcă i-a debusolat pe ambii mei părinți. Eu copil fiind, văzând atâta suferință în jurul meu, m-am montat eu. Am devenit eu cel puternic. Fratele meu a fost înmormântat, iar eu în aceeași zi dădeam treapta întâi la limba română. Eu nu am fost la înmormântaea fratelui meu. Și ca să te și șochez, am intrat al doilea din liceu”, a mai povestit Dinu Maxer în cadrul podcastului.

Dinu Maxer a mai povestit că tatăl lui a fost cel care s-a ținut de el în perioada aceea să învețe, iar faptul că a avut pe ce să se concentreze l-a ajutat să treacă mai ușor peste perioada grea din viața sa.

