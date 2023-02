Drama pe care o trăiește Marinela Chelaru. Pensia infimă pe care o primește actrița după 40 de ani de muncă

Mai mult, vedeta este totuși norocoasă că nu are o familie pentru a o întreține. Iată ce a declarat, recent, îndrăgita actriță!

Ce pensie primește Marinela Chelaru. Actrița a spus sincer cum se descurcă la vârsta de 63 de ani

Marinela Chelaru va împlini în vară vârsta de 63 de ani. Cunoscuta actriță din Grupul Vouă i-a făcut pe oameni să râdă multă vreme, iar după 40 de ani de activitate în câmpul muncii, vedeta primește o pensie infimă de ls Stat.

Actrița trebuie să se descurce cum poate cu banii, dar speră că totul va fi mai bine. Este totuși recunoscătoare pentru faptul că nu are și o familie, pentru că nu ar fi avut cum să o întrețină.

Marinela Chelaru, celebra actriță din Grupul Vouă, a devenit cunoscută pentru talentul său și umorul ei, devenind una dintre cele mai îndrăgite persoane publice de la noi.

Deși este pensionară, încearcă să râdă și să vadă și partea plină a paharului, pentru a trece mai ușor printre încercările vieții. Vedeta a suferit și o intervenție chirurgicală la inimă, fiindu-i înlocuită o arteră cu o venă de la mână, scrie Cancan.

Ea personal a dezvăluit pentru Antena Stars că trăiește dintr-o pensie de 1400 de lei, iar problemele de sănătate necesită cheltuieli în plus.

„Sunt amărâtă, dar sper să se rezolve și asta. Nu mă așteptam după 40 de ani și eu nici nu am știut, pentru că meseria mea nu este de avocat sau de contabil, că să știu de toate lucrurile astea.

Nu mi-a spus nimeni și, uite, după 40 de ani de muncă m-am trezit cu o pensie de parcă nu aș fi muncit deloc. Noroc că sunt femeie, fac mâncare, ce crezi că eu îmi permit să merg la restaurant?

Nu, dar mă întind cât îmi este plapuma. 1.400 am pensia ca să știe toată lumea, dar nu mă vait. Trecem noi și peste asta, stai liniștită! Eu nu am copii, dar dacă aveam copii?! Ce făceam?! Mă duceam la biserică și cerșesc că nu am ce să fac”, a declarat Marinela Chelaru, la Antena Stars.

Marinela Chelaru a fost la Chefi la cuțite

Actrița a dezvăluit faptul că a învățat să gătească încă de când era mică. Având o mamă extrem de harnică și cu un impresionant simț al curățeni, Marinela Chelaru nu a „scăpat” de treburile casnice.

„Scena îmi lipsește. Nu mai zic nimic, deja... Asta e. Nu m-am resemnat, dar asta e viața. Nu știu. Am jucat la teatru, am jucat în filme (...). Dar o să treacă și nebunia asta, românul e înțelept, trecem și ne adaptăm și la asta (...). M-am bucurat că oamenii mă recunosc cu tot cu mască, înseamnă că nu au uitat de mine și eu cu asta mă hrănesc”, a mărturisit Marinela Chelaru, în vremea pandemiei.

