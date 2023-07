O mai ții minte pe Ioana Tufaru, fiica regretatei Anda Călugăreanu? Cu ce se ocupă acum. Și-a luat familia și a plecat la mare

Ioana Tufaru, fiica actriței Anda Călugăreanu, și-a luat iubitul și pe fiul lor și au plecat pentru câteva zile la mare, în vacanță.

Cu toții au mers la Eforie Nord, unde au stat trei zile, atât cât și-au permis din punctul de vedere al cheltuielilor. Totodată, Ioana Tufaru a povestit cum s-au descurcat, având în vedere că veniturile lor sunt unele mici.

Cu ce se ocupă acum Ioana Tufaru, fiica regretatei Anda Călugăreanu. A plecat la mare cu familia sa

Ioana Tufaru a mers în vacanță, pentru trei zile, alături de iubitul ei, Ionuț, și de fiul lor, Luca, în vârstă de cinci ani. Într-un interviu acordat pentru Ciao.ro, fiica regretatei actrițe și cântărețe Anda Călugăreanu, a povestit cum s-a distrat la mare, dar și cât i-a costat întreaga experiență la Eforie Nord, pentru trei persoane.

„Am cheltuit cu totul cam 800 de lei cu tot cu mâncare. Pentru că noi cumpărăm din supermarket și ne gospodărim acolo că este bucătărie! Luăm sticle de suc și deșertăm în sticle mai mici și le punem în lada frigorifică și mergem pe plajă.

Ionuț nu are voie la soare și nici în căldură pentru că are probleme de sănătate, cu inima și cu plămânii! De aceea stă sub umbrelă pe șezlong.

Tot greu ne descurcăm. Eu mai merg pe la niște filmări, figurație la filme să mai scot un ban, dar nici alea nu sunt zilnice. Dar sunt niște bănuți în plus bineveniți”, a povestit femeia, pentru Ciao.ro.

Ioana Tufaru locuiește împreună cu iubitul ei și cu Luca într-o garsonieră pusă la dispoziție de Gigi Becali, care a aflat și a fost impresionat de povestea sa de viață. Cei doi nu plătesc chirie, nici întreținere, apă sau curent, așa că toți banii pe care îi câștigă se duc pe mâncare și alte nevoi personale, mai scrie Ciao.ro.

În ceea ce privește veniturile, femeia trăiește din ajutorul social de 800 de lei, plus ceva bănuți din drepturile de autor pentru piesele mamei sale: „Venitul lunar este în jur de 1.500 de lei. Nu, Ionuț nu mai lucrează din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Așteptăm să treacă pandemia să își facă pensie pe caz de boală”, a declarat ea, la un moment dat, pentru sursa citată.

Ioana Tufaru a moștenit de la mama sa și pasiunea pentru actorie, așa că a primit cele mai bune sfaturi de la nume celebre, atunci când mai cochetează cu teatrul.

„Am trăit alături de actorii de la TES cu care am jucat (și sper sa mai joc ) în Scripcar, momente frumoase și unice. Sfaturi am primit multe, dar o să menționez doar că cele mai frumoase le-am primit de la actrițe precum Roxana Guttman sau Maia Morgenstern, chiar și de la regizorul Andrei Munteanu …. am învățat multe de la ei, foarte multe, dar, repet, dacă aș povesti am sta câteva zile să vorbim doar despre asta.

Am învățat multe lucruri frumoase de la ei, de exemplu, că pe scenă, dacă nu ești serios și nu asculți și faci ce spune regizorul poți pleca acasă. Înseamnă că ai venit degeaba la repetiții. Maia îmi spunea mereu: ,,Ioana, să fii atentă la ce spune domnul regizor, să înveți, să știi bine ce ai de făcut acolo!”. În general, ei aveau o problemă cu mine că vorbeam tare și îmi spuneau mereu să nu mai vorbesc tare că ei nu sunt surzi …. am multe amintiri trăite cu ei…”, a explicat ea, pentru Ciao.