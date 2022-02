Drew Barrymore împlinește 47 ani. Cum arată astăzi actrița din filmul Îngerii lui Charlie

Drew Barrymore nu s-a remarcat doar ca actriță, dar și ca producătoare TV și regizor, având o carieră de invidiat. Celebra actriță a jucat în filme cu renume precum Charlie's Angels, EverAfter, 50 First Dates și E.T.: The Extra-Terrestrial.

Drew Barrymore este una dintre cele mai talentate actrițe de la Hollywood și și-a început cariera încă din copilărie, când a jucat în filmul extrem de popular E.T. the Extra-Terrestrial. În tinerețe, Drew s-a confruntat cu abuzul de alcool și de droguri, iar mai târziu a publicat o carte despre întreaga sa experiență intitulată Little Girl Lost.

Drew Barrymore a împlinit 47 ani

Cele mai de succes filme în care a jucat frumoasa actriță au fost Charlie's Angels, Never Been Kissed, Poison Ivy, Boys on the Side, Mad Love, Batman Forever, Scream, Ever After, The Wedding Singer, 50 First Dates, Blended, Firestarter, Donnie Darko, Riding in Cars with Boys, Confessions of a Dangerous Mind, Charlie's Angels: Full Throttle, Fever Pitch, Music and Lyrics, Going the Distance, Big Miracle și Miss You Already.

Datorită talentului său, Drew a câștigat Globul de Aur pentru rolul ei din pelicula Grey Gardens. În prezent, frumoasa actriță a devenit prezentatoare TV și are propriul ei reality show numit The Drew Barrymore Show.

De asemenea, Drew a pus bazele companiei de producție Flower Films, cu ajutorul căreia a reușit să lanseze mai multe proiecte. În 2013, ea a lansat chiar și o gamă de produse cosmetice și parfumuri. Cariera ei ca femeie de afaceri s-a extins atât de mult încât a ajuns să lanseze și o linie de îmbrăcăminte, dar și o colecție de vinuri.

În 2004, actrița a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame pentru activitatea ei în lumea cinematografiei.

Ce a mărturisit Drew despre viața ei amoroasă

Anul trecut, Drew a vorbit deschis despre experiența ei de pe o aplicație de dating, dezvăluind ce s-a întâmplat cu una dintre întâlnirile ei cu un bărbat care a avut acces la platforma exclusivă vedetelor.

”Am stabilit o întâlnire cu un tip, în sfârșit. Mi-a tras clapa fix în momentul în care trebuia să ne vedem,” a dezvăluit ea în cadrul emisiunii The Drew Barrymore Show, scrie JustJared. ”Și eram gen ”nu puteai să fii nesimțit cu o oră înainte?” Aș fi câștigat o grămadă de timp.”

”Știu că genul ăsta de lucru se întâmplă tot timpul...m-am simțit atât de prost,” a continuat ea.

”Sunt bărbați importanți, cu putere și, evident, nu m-am îndreptat spre ei. Niciodată n-am făcut asta! Eram gen, oh, scenaristul de comedie, sună amuzant,” a spus Drew, ce a recunoscut și să s-a comparat cu alte femei de pe aplicație, mai des decât ar fi vrut.

”În același timp, mă gândesc că ăsta e corpul meu. Am născut 2 copii. Mă descurc cu ce am...știi ceva, lasă. Iubesc femeile din campaniile Victoria’s Secret. Iubesc femeile pe aplicația asta și nu am de gând să mă compar cu ele.”

Nu e prima dată când actrița vorbește deschis despre experiența ei atunci când vine vorba de întâlniri. Anul trecut, Drew Barrymore a recunoscut că nu a mai ieșit la o întâlnire romantică de 5 ani.

