E apreciată în întreaga lume pentru silueta ei impecabilă. Ce obiceiurile alimentare bizare are Ducesa Kate Middleton

Fanii familiei regale britanice stiu că Regina are niste preferințe alimentare puțin bizare (precum mâncarea unei banane cu un cuțit și o furculiță), însă și Kate are unele preferințe ieșite din comun, scrie Hello Magazine.

Obiceiurile alimentare bizare ale Ducesei Kate Middleton

Măsline pe post de gustări

În locul gustărilor obișnuite, dulci sau sărate, Kate are o abordarea mai sănătoasă, pe care se pare că a avut-o încă de când era mică. În 2018, în timpul unei vizite la un spital de copii, Ducesa a declarat unui mic pacient: “Obișnuiam să mănânc multe, multe măsline când eram mică”.