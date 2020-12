E considerată una din cele mai frumoase femei din showbiz. Cum arată Blake Lively din Gossip Girl când renunță la machiaj

După ce a atins succesul la Hollywood cu roluri în The Sisterhood of the Traveling Pants, Gossip Girl, Green Lantern și A Simple Favor, Blake Lively continuă să își surprindă fanii cu frumusețea ei naturală.

Vedeta publică imagini cu ea pe Instagram, în care le oferă fanilor o mică privire în viață personala, cu soțul ei, Ryan Reynolds, și copiii lor.

Lively e cunoscuta pentru aparițiile ei spectaculoase pe covorul roșu, mai ales cele de la Met Gala, însă vedeta a vrut să le arate fanilor și cum arată fără machiaj și filtre.

Cum arată Blake Lively fără farduri și machiaj