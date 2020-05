Ea e fiica secretă a lui Ioniță de la Clejani, pe care o blestema Margherita! E uluitor ce face în prezent

Ramona de la Clejani

„Se duce si rade de mine pe la televiziuni ca sunt neagra, ca sunt tiganca. Eu muncesc, fetito, la caramida! Eu fac caramida! Dar sa stau si eu prin saloane, sa-mi pun lentile, sa-mi pun gene false, sa ma imbrac de la cele mai tari magazine as fi si eu alta, dar pe mine nu m-a bagat in seama. De mine a ras tot timpul ca sunt neagra, asta e seman cu el! In primul rand Margherita, de cate ori il sunam, de cate ori ii trimiteam mesaje. si zicea „Fa, o sa-si ajunga ca n-o sa-ti mai dea! O sa vezi tu! Ce, vrei sa mananci de la tata! Sa dea Dumnezeu sa nasti pe gura! Așa îmi zicea", a declarat Ramona de la Clejani, în 2011.

Astăzi, Ramona de la Clejani are o viață la care în trecut doar avea curajul să viseze și spune că a făcut totul singură:

„Mi-a foarte greu să vorbesc de trecut. Am fost mereu sinceră și v-am arătat și când mi-a fost greu și vreau să vă arăt și acum la bine. Ma simt bine, orice fata, orice om isi doreste o casa și o mașina. Este o casa pentru am muncit foarte mult. Tot ce am astazi mi-a dat Dumnezeu. Sunt singură aici, dar in spate am o familie frumoasa si o multime de prieteni. Mama mea mi-a fost mereu alături. Cu casa m-a ajutat unchiul meu. Degeaba ai bani dacă nu știi ce să faci cu ei. În 3 ani am reusit să strâng toți banii”, a declarat ea, potrivit celor de la Playtech.

„Educația nu îmi dă voie sa ma bucur de răul nimanui, pentru ca eu cunosc viața de jos. Țin să vă mulțumesc pentru încurajarea transmisă și aprecierile voastre și indiferent de situație dacă pot fi de folos cu ceva sunt aici cu toată dragostea”, a transmis Ramona, pe pagina sa de Facebook.