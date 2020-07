Edward Sanda a fost cerut în căsătorie. O iubește pe Cleopatra Stratan, dar a refuzat categoric

Edward Sanda a fost cerut în căsătorie

Edward Sanda a dezvăluit că a refuzat de două ori să se căsătorească.

”La 17 sau 18 ani, nu mai știu exact, am fost cerut în căsătorie. Apoi am mai fost cerut o dată pe la 20 de ani. Dar nu m-am simțit pregătit pentru pasul acesta și am refuzat de fiecare dată”, a spus Edward Sanda, în cadrul unei emisiuni TV.