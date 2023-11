Elena Gheorghe susține că problema de sănătate nu se poate rezolva, însă încearcă să o țină sub control. Ce diagnostic a primit vedeta!

Elena Gheorghe, despre problemele de sănătate pe care le are: „Am fost la mai mulți medici”. A stat la pat două săptămâni | Captură Instagram

Elena Gheorghe a traversat o perioadă dificilă la începutul acestui an, însă a ales să vorbească despre acest subiect abia acum. Cântăreața a precizat că, la acea vreme, a primit un diagnostic neplăcut, medicii spunându-i că suferă de hernie cervicală, fiind nevoie de operație. Iată cum s-a recuperat!

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Elena Gheorghe

Elena Gheorghe a dezvăluit că are o hernie cervicală care a ținut-o la pat timp de două săptămâni.

Cântăreața a adăugat că medicii i-au spus atunci că singura soluție pentru ea este să se opereze, ceea ce însemna că nu mai putea să își susțină concertele pe care le avea programate pentru acest an, după ce pregătise totul până la cel mai mic detaliu.

„Am o hernie cervicală și m-a cam ținut la pat două săptămâni. A fost destul de urâtă, am fost la mai mulți medici care mi-au zis că sunt de operat și că nu voi mai putea să mai fac turneul și tot ce îmi propusesem pentru 2023, iar atunci când îți dai seama că te trezești din pat efectiv și ți se spune acest lucru, tu făcând niște eforturi și niste planuri în acea direcție, nu-ți vine să crezi, ești cumva șocat.”, a declarat Elena Gheorghe pentru Spynews.

Elena Gheorghe spune că „problemele nu se pot rezolva”

Elena Gheorghe nu s-a oprit aici cu declarațiile și a precizat că a avut mare noroc de medici buni, care au pus-o în scurt timp pe picioare.

Cu toate acestea, problema de sănătate nu se poate rezolva, ci doar este ținută sub control prin ședințe de acupunctură și exerciții, potrivit declarațiilor sale.

„Am avut mare, mare noroc să cad pe niște mâini bune și mi-am revenit în timp record și am reușit să duc totul la bun sfârșit. Desigur, aceste probleme nu se pot rezolva, dar le țin sub control. Nu iau tratament, fac acupunctură, exerciții și le țin astfel așa sub control și momentan sunt foarte bine.”, a mai precizat Elena Gheorghe, citată de sursa menționată mai sus.

