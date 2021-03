Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu își aduc acuzații grave după ce pensia celei din urmă a devenit subiect de discuție

Maria Dragomiroiu i-a răspuns pe măsură și și-a acuzat colega de breaslă că "a venit pe pământ să își judece colegii", că ar fi "răutăcioasă" și "invidioasă" pe cariera și pe familia ei.

Acuzațiile pe care și le aduc Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu

Cele două cunsocute artiste, care au încântat generații întregi cu vocea lor își aruncă cuvinte grele. Elena Merișorenau s-a supărat pe Maria Dragomiroiu pentru că cea din urmă ar fi făcut-o "mincinoasă" și a acuzat-o că își "vorbește colegii de rău". Recția doamnei Maria a venit ca răspuns la comentariile doamnei Elena legate de pensia și jobul ei.

"Eu am spus că ea chiar merită. Dacă ea chiar are o pensie mică, de ce nu îi dă o pensie pe merit, pentru că ea merită să aibă această pensie. Este o cântăreață bună, e frumoasă, cântă frumos, are o familie frumosă, dar asta nu însemnă că mă învinovățești pe mine că eu vorbesc urât de toți colegii", spune Elena Merișoreanu.

