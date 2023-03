Cosmin Natanticu s-a confruntat cu dependența de jocuri de noroc. Relația cu Eliza l-a salvat: „Veneam pachet de nervi acasă”

Cosmin Natanticu a vorbit sincer despre dependența sa de jocurile de noroc. Actorul a fost invitatul lui Radu Țibulcă la podcast și a discutat, printre altele, și despre fenomenul care a luat o mare amploare în România în ultimii ani. Actorul a dezvăluit cu sinceritate că a fst dependent de jocurile de noroc și relația cu Eliza a fost cea care l-a vindecat de această adicție.

Cosmin Natanticu, dezvăluiri sincere despre dependența de jocurile de noroc

Subiectul „jocuri de noroc” este des discutat zilele acestea. Se vorbește despre interzicerea reclamelor la cazinouri sau pariuri sportive, iar cu acestă ocazie a vorbit și Cosmin Natanticu despre acest subiect, actorul fiind de părere că anturajul este cel care te împinge să te apuci de jocuri de noroc.

„Și eu am fost jucător de păcănele și de jocuri de noroc și am fost dependent. Am și eu niște povești. Eu nu am jucat niciodată pe telefon, acolo mi se pare că te fură mai tare. La păcănele pe telefon e mai ușor să pierzi decât într-o sală.

Eram la Taxi Driver și nu suportam jocurile de noroc. Era moda cu bingo pe atunci. Și noi când stăteam la Taxi Driver și ne-am băgat la un casino la universitate. Am pus pe numerele mele norocoase și am câștigat. Când am băgat și am văzut că din 50 de lei am făcut 300: hai să mai mergem o dată. Îmi plăcea că era live, cu dealer, fumai gratis, mâncai gratis, bei gratis și am renunțat că îmi era rușine de oamenii ăia că vedeau că mă duceam mai mult să mănânc și să beau gratis. Și am mers cu un coleg la păcănele. Nu înțelegeam nimic inițial și să mă uit la el cum joacă, era plictsitor. Vreo doi ani de zile mergeam regulat. Nu erau sume mari, dar niște zeci de milioane, se întâmpla să mai pierd. Nu mergeam cu bani mulți la noi”, a povestit Cosmin Natanticu.

Se știe că dependența de jocuri de noroc este considerată o „boală grea” de care scapi greu. În cazul lui Cosmin Natanticu, relația cu Eliza a fost cea care l-a salvat.

„Relația m-a făcut să renunț. Eu plecam de acasă și îmi era rușine să-i zic lui Lizi că mă duc la păcănele. Îi spuneam că mă duc la birou, să scriem. Noi ajunsesem să spunem cazinoului birou. Mergeam și pierdeam 500, 700, 1000 de lei. Veneam pachet de nervi acasă, tensionat, pentru că tu stai acolo și pierzi 500 de lei, apoi începi urmărirea banilor tăi pierduți. Uite așa, te duceai în 1000 de lei și sperai să câștigi măcar banii băgați și să pleci. Din 1000 de lei se făceau 1500, apoi 2000 de lei, nu mai aveai, înnebuneai, spui că nu mai vii niciodată, ne blestemam, ne spuneam unul altuia să ne prindem mâinile în ușa de la lift. Ajungeam acasă pachet de nervi, eram absent și nervos, și Lizzie nu înțelegea ce-i cu mine, credea că am pe altcineva și nu o mai suport pe ea, că mă întâlnesc cu o altă fată”, a spus Cosmin Natanticu, în podcastul lui Radu Țibulcă.

Ulterior, actorul i-a recunoscut iubitei sale că este dependent de jocuri de noroc, iar reacția ei a fost una neașteptată: „În momentul în care am discutat s-a rupt tot. Ea mi-a zis: sunt banii tăi, faci ce vrei, nu eram nici căsătoriți, dar mi-a zis: nu e păcat: Vii nervos, pierzi și bani. Putem să mergem într-o vacanță. Putem să mergem la munte, să ne luăm haine. Găsește altceva care să-ți dea satisfacție”.

În continuare, Cosmin Natanticu a mai spus că este de părere că pandemia a avut un rol decisiv în explozia cazinourilor online.

„Când eram singur nu aveam responsabilitate. Singur nu mă duceam niciodată. Am avut o reală problemă, nu am avut pierderi mari, dar am avut. Tu nu pleci singur de acasă, uitându-te la reclame. E din cauza anturajului. Eu nu-l aveam instalat pe telefon să mă joc. Am o fată prietenă care îmi scrie noaptea să-i dau 40 de lei să se joace. Asta a apărut odată cu pandemia pentru că nu se mai putea merge în cazinouri și atunci au apărut cele online. Ele existau, dar nu erau atât de în vogă pentru că existau cele live”, a mai spus Cosmin Natanticu.

