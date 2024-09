Eliza și Cosmin Natanticu, tatuaje pereche. Ce semnificație profundă au tatuajele lor

Cosmin Natanticu, juratul iUmor, și-a făcut primul lui tatuaj. El și soția lui, Eliza Natanticu, și-au dorit foarte mult să-și facă tatuaje-pereche.

Cei doi soți, foști concurenți Asia Express și Power Couple, și-au dorit de mai mult timp să aibă tatuaje-pereche și acum și-a făcut curaj și Cosmin Natanticu pentru primul său tatuaj.

Eliza și Cosmin Natanticu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 10 ani. Cei doi s-au cunoscut și au început relația în 2013, iar în 2018 s-au căsătorit.

Eliza și Cosmin Natanticu, primul tatuaj - pereche

Comediantul și soția lui, Eliza, sunt foarte active pe rețelele de socializare, acolo unde postează adesea imagini cu proiectele la care lucrează, dar și cu activitățile lor din viața de zi cu zi. Ei împărtășesc cu comunitățile lor numeroase de urmăritori momente și întâmplări din viețile lor.

Recent, cei doi artiști au decis să-și facă un tatuaj-pereche și au arătat desenele de pe piele și prietenilor lor virtuali.

"Primul tatuaj pt @natanticu_cosmin și în sfârșit avem matching tattoos❤️", a fost mesajul scris de Eliza Natanticu.

Fanii Elizei Natanticu au întrebat-o pe cântăreață în secțiunea de comentarii dacă ea și soțul ei și-au tatuat verighete pe inelarul mâinilor stângi. Eliza a spus că, de fapt, au ales amândoi să-și tatueze semnul infinit.

Un tatuaj cu semnul infinit simbolizează iubire nesfârșită și o legătură strânsă între cele două persoane care aleg să poarte pe viață acest semn pe piele.

Eliza și Cosmin formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, fiind extrem de îndrăgiți de fani pentru felul lor de a fi, carismatici și plini de umor.

De curând, cei doi au anunțat că își doresc să se mute la casă, schimbând locuința pe care au o în prezent cu o casă în Tunari.

Momentan, noua lor casă este încă la stadiul de amenajare. Inițial, Eliza Natanticu a vrut o locuință cu etaj, mai spațioasă, dar au decis să își cumpere o casă cu un singur nivel și cu o curte de 400 de metri pătrați.

„Ne-am luat deja. După lupte seculare care au durat 20 de ani de televiziune... (n.r. râde). Nu ne-am mutat încă. E casă cu pământ, cu curte, e în Tunari, e aproape de job și acum urmează nebunia aia (...)

Curtea are vreo 400 de metri, casa nu e mare, are un singur nivel. Lizzie avea o idee din asta (n.r. să își cumpere o casă mare) și a zis și dezvoltatorul că ocupă spațiu și mai am un prieten care e mutat acolo în cartierul respectiv. Se mutase de o lună, când ne-am dus noi să vedem casele, și îmi spunea că după o lună se roagă unul de altul care se duce sus că a uitat nu știu ce, că nu mai poate cu scările, plus că dacă mai vine și un copil e mai complicat”, a declarat Cosmin Natanticu la Xtra Night Show de la Antena Stars.

