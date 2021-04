Elwira și Mihai Petre, imagine rară de la Campionatul României din 2004: „Mi se pare că au trecut 100 de ani de atunci”

Elwira Petre a distribuit pe rețelele sociale o fotografie realizată în timpul Campionatului României din 2004, când ea și Mihai Petre câștigau premiul 1. Frumoasa dansatoare le-a povestit fanilor că a dat peste această amintire și are impresia că totul s-a întâmplat acum un secol. Fanii nu au ezitat să-i complimenteze pe cei doi îndrăgiți dansatori.

„Ieri am căutat niște poze și am dat de poza asta. Campionatul României în 2004 mi se pare că au trecut 100 de ani de atunci”, scris Elwira Petre pe rețelele sociale, postând fotografia în care ea și Mihai Petre se aflau pe podium, cu trofee în mâini.

Cum arătau Elwira și Mihai Petre în anul 2004

„Sunteți la fel de frumoși”, „Felicitări dragii mei,o amintire frumoasă și totodată emoționantă! Campionate de neuitat! Rezultate memorabile! Performanță și frumusețe”, „Ce amintiri frumoase”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani lângă poza postată de Elwira Petre.

Mihai Petre avea 25 de ani, iar Elwira 23 când cucereau podiumul Campionatului. Timpul a trecut, iar Elwira și Mihai Petre sunt în prezent unii dintre cei mai îndrăgiți și cunoscuți dansatori din România.

Elwira și Mihai Petre s-au cunoscut la o probă de dans, iar mai târziu au devenit soț și soție. Frumoasa soție a lui Mihai Petre a gătit în una dintre edițiile sezonului 9 Chefi la cuțite, prilej pentru car eși-a spus povestea de viață.

Cum s-au cunoscut Elwira și Mihai Petre

„Sunt mamă, sunt antrenor de dans, sunt dansatoare, sunt soție. Sunt un fel de robot multitasking, fiindcă fac de toate, asta sunt eu. Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București. Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin. Bineînțeles că viața nu e roz, dar depinde foarte mult cât îți dorești să ai ce visezi”, a povestit Elwira Petre la Chefi la cuțite.

Elwira este într-o relație cu Mihai Petre de când aceasta avea numai 18 ani:

„În 2001 am înființat școala noastră, până atunci cred că am fost la o groază de concursuri. Cred că cel mai important concurs era Cupa Mondială de Latino, am fost prima echipă din România care a intrat în World Ranking. Sună a clișeu, dar dansul chiar e viața mea. Eu prin dans l-am cunoscut pe soțul meu și de când am împlinit 18 ani suntem împreună”,