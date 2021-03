Elwira și Mihai Petre se mândresc cu două fiice superbe. Cum arată acum Catinca și Ariana

„Elwira vorbește în polonă, eu în română. Așa că, sunt convins că nici Ariana nu va avea probleme în a vorbi fluent ambele limbi”, a declarat coregraful.

Elwira a gătit la Chefi la cuțite

Elwira Petre este mamă, antrenor de dans, dansatoare, soție. Recent, soția lui Mihai Petre a participat la Chefi la cuțite, demonstrând cât de bine știe să gătească. Dansatoarea a povestit cum l-a cunoscut pe Mihai Petre

„Sunt mamă, sunt antrenor de dans, sunt dansatoare, sunt soție. Sunt un fel de robot multitasking, fiindcă fac de toate, asta sunt eu. Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București. Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin. Bineînțeles că viața nu e roz, dar depinde foarte mult cât îți dorești să ai ce visezi”, a povestit Elwira Petre la Chefi la cuțite.

