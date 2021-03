Chefi la cuțite, 7 martie 2021. Elwira, soția lui Mihai Petre, i-a uluit pe chefi cu o rețetă poloneză și dezvăluiri emoționante

Dornică să îi surprindă în mod plăcut pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Elwira Petre a ales să facă la „Chefi la cuțite” niște Zurek, adică o supă poloneză tradițională.

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București.

Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin. Bineînțeles că viața nu e roz, dar depinde foarte mult cât îți dorești să ai ce visezi.

În 2001 am înființat școala noastră, până atunci cred că am fost la o groază de concursuri. Cred că cel mai important concurs era Cupa Mondială de Latino, am fost prima echipă din România care a intrat în World Ranking. Sună a clișeu, dar dansul chiar e viața mea. Eu prin dans l-am cunoscut pe soțul meu și de când am împlinit 18 ani suntem împreună”, a dezvăluit concurenta, spre deliciul fanilor.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat atent supa poloneză și au încercat să își dea seama cine ar fi putut găti un asemenea deliciu.