Emil Rengle și iubitul său, Alejandro Fernandez, s-au logodit. Cum arată inelele de logodnă. VIDEO

Emil Rengle și-a luat fanii prin surprindere după ce a anunțat că s-a logodit cu iubitul său, Alejandro Fernandez. Iată cum au făcut anunțul cel mare!

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au decis să facă următorul pas în relația lor și s-au logodit. Coregraful a făcut public momentul special printr-o postare emoționantă în care își arată inelele de logodnă.

Emil Rengle și iubitul său, Alejandro Fernandez, și-au arătat inelele de logodnă la cameră

Emil Rengle s-a afișat cu noul iubit în octombrie 2023, asta după ce, în anul 2018, își recunoscuse public orientarea sexuală. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale unei emisiuni TV și se pare că între ei a fost dragoste la prima vedere.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez și-au asumat relația de iubire destul de rapid în mediul online, acolo unde sunt foarte activi și comunică cu urmăritorii lor. Tot acolo, coregraful a anunțat, în urmă cu puțin timp, că el și partenerul său au făcut pasul cel mare și și-au dat unul altuia inelele de logodnă.

Cererea în căsătorie a avut loc pe o plajă din Mexic, într-un cadru de poveste. Emil Rengle și logodnicul lui s-au filmat în timp ce se uită la cameră, se sărută, după care ridică mâinile și le arată tuturor inelele de logodnă.

„Împreună vom crea o casă plină cu flori, bunătate, perne confortabile, odihnă, somn bun, dans, spațiu pentru cărți, spațiu pentru a fi tu, spațiu pentru a fi eu și spațiu pentru a iubi”, a scris Emil Rengle pe pagina personală de Instagram, într-o declarație comună cu logodnicul său.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au declarat, încă de la început, că au planuri serioase. Coregraful a spus nu doar o dată, mai în glumă, mai în serios, că își dorește să întemeieze o familie.

Emil Rengle: „Eu sunt un caz norocos”

În 2018, Emil Rengle a recunoscut public faptul că este bisexual, deși acest lucru nu a fost niciodată un secret pentru cei apropiați lui. De asemenea, i-a încurajat pe tineri să își asculte inima și să se accepte așa cum sunt.

Acesta a adus în discuție, într-un interviu de pe paginadepsihologie, cât de greu este pentru oameni să își accepte orientarea sexuală și să se deschidă în fața celorlalți. El se consideră un caz norocos.

„Eu sunt un caz norocos. Lucrez cu artiști, călătoresc și sunt artist. M-am apropiat însă de acest subiect mai bine în ultima perioadă și am aflat că nu pentru toți este ușor să aibă o altă orientare sexuală decât cea pe care am fost obișnuiți s-o considerăm ca fiind corectă. Cred că este încă greu pentru multe persoane din societatea românească, dar sunt convins că, prin informare și educație, chiar și oamenii speriați de acest subiect vor înțelege că iubirea ni se întâmplă. Pur și simplu.”

Acesta nu se sfiește să se arate lumii așa cum este. Este încrezător în forțele sale și nu se lasă influențat de ceea ce crede lumea. De asemenea, îi aduce bucurie faptul că mulți tineri au găsit curajul de a se accepta așa cum sunt datorită poveștii lui de viață.

În cadrul aceluași interviu, Emil Rengle dezvăluie că el cocheta cu lumea spectacolului încă din copilărie. Acesta punea în scenă spectacole pentru părinții săi. Încă de atunci știa că vrea să fie în centrul atenției.

„Râdeam extrem de mult, făceam spectacole în fiecare zi pentru părinții mei și trăiam pentru a fi în centrul atenției. (...) Îmi doream să fiu dinozaur. Mai apoi, mi-am dorit să joc în filme și seriale.”, mărturisește el.