Emily Ratajkowski, aspru criticată pentru felul cum își ține bebelușul în brațe. Supermodelul și-a închis secțiunea de comentarii

Supermodelul american Emily Ratajkowski - sau Em Rata, cum își spune - a produs indignare în mediul online după ce a postat pe Instagram câteva fotografii cu bebelușul ei. Mai exact, felul în care își ține copilul în pozele respective i-a nemulțumit pe mulți dintre fanii ei și nu numai, a relatat Fox News. Fotografiile de mai jos sunt cele pentru care fotomodelul a fost aspru criticată.

Piers Morgan a scris într-un tweet: "Nu așa se ține un copil în brațe, iar milioanele tale de fani nu ar trebui să fie încurajate să facă la fel. M-aș bucura să îți dau niște sfaturi dacă ai nevoie de ele", a scris jurnalistul și omul de televiziune Piers Morgan pe contul lui de Twitter.

That’s not how you hold a baby @emrata - and your millions of followers shouldn’t be encouraged to do the same. Happy to give you some tips if you need them. pic.twitter.com/IcduCA4tMQ