Modul inedit în care a fost cerută Ramona Olaru de soție: „A început să plângă” Cine vor fi nașii cuplului

După ce a dat vestea cea mare că a fost cerută în căsătorie și s-a mândrit în mediul online și cu inelul primit din partea lui Cătălin Cazacu, Ramona Olaru a dezvăluit de curând și cum s-a desfășurat marea cerere în căsătorie.

Cum a fost cerută în căsătorie Ramona Olaru de către Cătălin Cazacu. Sportivul a început să plângă!

Se pare că întreg momentul a fost unul atipic, cu momente amuzante și replici care au făcut deliciul admiratorilor celor doi. Cătălin Cazacu s-a gândit, cel mai probabil, la discursul din timpul cererii, însă se pare că zicala potrivit căreia socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg este cât se poate de actuală.

Sportivul a cam uitat replicile, însă a avut noroc că Ramona Olaru s-a amuzat pe marginea subiectului și i-a oferit și marele „Da”, semn că cei doi se potrivesc de minune și sunt pe aceeași lungime de undă, chiar și atunci când lucrurile nu merg tocmai perfect.

Mai mult decât atât, iubitul asistentei de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a emoționat atât de tare încât i-au dat și lacrimile, după ce s-a pus în genunchi în fața ei.

„A fost foarte simplu! S-a pus în genunchi și a uitat ce a avut de zis, apoi a început să plângă. Eu i-am spus să zică ceva, ca să înțeleg și eu de ce s-a pus în genunchi. Mi-a spus că dacă vreau să fiu soția lui și i-am zis: „Ok, dar cu mine ce vrei?”, apoi am zis că vreau. La final mi-a zis: „Mă-ta!”. A fost foarte amuzant”, a povestit Ramona Olaru în timpul emisiunii matinale, potrivit Spynews.

Cătălin Cazacu, emoționat de marele moment

La rândul său, Cătălin Cazacu a mărturisit că întrega scenă a avut loc destul de spontan, de aici și marile emoții care l-au încercat.

„A fost o chestie pe care o gândeam de ceva vreme, nu am programat nimic, în ultima zi înainte să plec am luat inelul, pentru că știam exact cum și-l dorea. Am avut noroc să găsesc exact ce căutam.

Nu am pregătit momentul, ci de când am ajuns am purtat inelul în buzunar și când am simțit momentul m-am pus în genunchi. Ea nu a simțit nimic”, a povestit și Cătălin Cazacu, pentru sursa anterior menționată.

Cine vor fi nașii cuplului format din Ramona Olaru și Cătălin Cazacu

Deși cererea în căsătorie a avut loc recent, cuplul s-ar fi gândit deja și la nașii de căsătorie. Se pare că Ramona Olaru este atât de nerăbdătoare, încât a ales prima variantă care i-a surâs.

Asistenta TV a declarat, sub formă de glumă, că Răzvan Simion și partenera lui, Daliana Răducan, vor fii nașii lor de cununie. În cazul în care prezentatorul TV nu poate însă să-și ia această îndatorire, Ramona a explicat că mai are o variantă, și anume doamna Elena, colega sa de breaslă.

„Răzvane, voiam să-ți zic că probabilitatea este foarte mare să fii naș. Dar dacă nu vrei tu, lasă, că mai degrabă doamna Elena s-a pronunțat și ea va fi nașa. Doamna Elena, trebuia să spun pe post, ca să fiu sigură”, a mai adăugat Ramona Olaru.

