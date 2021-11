Mesajul transmis de Lidia Buble după eliminarea din Asia Express. "Experienta pe care o consider o a doua mea copilarie"

Încă din ultima etapă, Irina Fodor a anunțat vedetele că vor avea parte până în marea finală de un element-surpriză: cutii care conțin nestemate ce le vor decide soarta din competiție. În ediția 40 a sezonului 4 din Asia Express, Lidia Buble și Estera au luat primul cufăr pentru că au ajuns ultimele la destinația finală. Celelalte două cufere au fost obținute de Mihai Petre și Elwira.

Eliminarea echipei formată din Lidia și Estera la Asia Express, sezonul 4

Deși norocul le-a surâs soților Petre, Elwira a izbucnit în lacrimi când a văzut nestemata roșie a surorilor Buble. Lidia Buble nu s-a putut abține și a început să plângă. Despărțirea a fost una dureroasă pentru toată lumea, în mod special pentru concurente.

Cele două surori nu s-au așteptat ca ele să fie cele care aveau să părăsească competiția în semifinală.

„Mulțumesc pentru cea mai frumoasă amintire!”, i-a spus Lidia surorii sale.

„Doamne, este cel mai neașteptat deznodământ, jur. Este imposibil!”, a mai adăugat concurenta Asia Express.

Mesajul Lidiei Buble după eliminarea de la Asia Express – Drumul Împăraților

După eliminarea din Asia Express, Lidia a simțit nevoia să scrie un mesaj emoționant pe contul său de Instagram, unde i-a mulțumit întregii echipe Asia Express, dar și surorii ei, Estera, pentru felul curajos în care au luptat împreună.

“Emotii, legatura mult mai stransa intre mine si Esti, adrenalina, competitivitate, incredere de sine mult mai mare, ritm de viata alert (ca la armata, bublisorii mei 😂), lume noua, foame, cerșit, cazare si transport. Asa descriu, pe scurt, experienta Asia Express, experienta pe care o consider o a doua mea copilarie, dar traita la intensitate maxima. Pe scurt, am spus, pentru ca nu pot descrie in cuvinte restul experientelor, pentru ca le-am trait cu si din suflet, iar, la ora asta, odata cu plecarea noastra, ma napadesc lacrimile ca nu mai continui joaca, si marele dor de competitie, concurenti si intreaga echipa de productie si toti cei care, mie si lui Esti, ne-au fost alaturi...si la fiecare pas.

Si cum am facut o promisiune, atat mie cat si celor din jur, am imbracat rochia de mireasa, chitita pe maritat in Asia Express inca de la plecarea din tara. 👰😂 Doar stiti ca tot ceea ce imi propun reusesc si dovada sta in superba mea aparitie in cea mai de 🔝 rochie de mireasa pe care o puteati vedea ever. 😂 Pentru acest moment, am trecut de la agonie la extaz, doar doar sa arat lumii ca Lidia Buble nu pleaca inapoi acasa fara sa se imbrace asa. Insa, ce credeti, m-am si maritat, daca tot am facut atatea pregatiri de maritis? 😁🤷‍♀️

Multumesc, ESTERA, sora mea incredibil de bataioasa, rabdatoare, iubitoare, mereu alaturi si cu mine. Te ador si iubesc mai presus de orice!!!

Multumesc, dragilor din echipa de productie si toti cei implicati in acest proiect, dar si pentru sansa oferita de a experimenta un show de televiziune unde mi-am cam dat sufletul...si la propriu si la figurat. MAI VREAU! 😂❤🥰

Fanii le-au felicitat pe cele două surori pentru parcursul lor în emisiune și chiar și finaliștii Asia Express au adăugat comentarii laudative la adresa Lidiei și a Esterei.

Duminică, 28 noiembrie, are loc finala Asia Express - Drumul Împăraților în care se vor lupta pentru marele premiu echipele formate din Emi și Cuza și Mihai Petre alături de Elwira.