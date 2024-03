Eugenia Șerban, dezvăluiri despre teroarea pe care o trăiește din cauza fiului ei dependent de droguri: „Eram la limită”

Eugenia Șerban a făcut noi mărturii despre coșmarul pe care îl trăiește din cauza fiului ei dependent de substanțe interzise. De curând, actrița a obținut un ordin de protecție împotriva băiatului ei. Iată ce a declarat!

Eugenia Șerban și-a făcut curaj și a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre momentele de coșmar prin care a trecut din cauza dependenței de droguri a fiului ei în vârstă de 30 de ani.

Pentru că băiatul devenise violent și începuse să vândă lucruri de valoare din casă, actrița a apelat la ajutorul instanței și a reușit să obțină un ordin de protecție împotriva lui Lorans Bataineh pe o perioadă de 12 luni. Iată în ce situație este Eugenia Șerban cu fiul ei acum!

Citește și: Eugenia Șerban a obținut ordin de protecție împotriva fiului său. Prin ce momente grele trece actrița, după lupta grea cu cancerul

Eugenia Șerban: „Mă amenința cu supradoza”

Eugenia Șerban se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe din România. Aceasta impresiona de fiecare dată cu talentul său memorabil, frumusețea răpitoare și felul pozitiv în care privește viața.

Actrița a devenit mamă de la o vârstă foarte fragedă. Aceasta a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de tatăl copilului său, însă lucrurile între cei doi s-au destrămat atunci când ar fi fost înșelată. După divorț, vedeta și-a crescut singură fiul.

Din nefericire, în anul 2019, actrița a fost diagnosticată cu cancer. Deși a învins boala cruntă, Eugenia Șerban a mai primit o lovitură de la viață. De data aceasta, se pare că problema principală este chiar fiul ei. În exclusivitate pentru Antena 3 CNN, Eugenia Șerban a avut curaj și a vorbit despre coșmarul prin care a trecut cu băiatul ei, dezvăluind ce se întâmplă cu tânărul acum.

„În momentul în care am luat ordinul de protecție împotriva copilului meu și am ajuns la judecătorie, îl tot amenințam, pentru că deja eram la limită și nu voiam să ajung să fac un gest extrem. Ajungi la un moment dat, pentru că nu mai știi ce să faci, ești în stare să îți iei și propria viață, orice, doar să nu mai trăiești și să vezi lucrurile astea. Este grav! Dacă cineva spune că nu e, glumește sau minte. În momentul în care îi spuneam că voi lua ordin de protecție îmi spunea că este ultimul lucru pe care îl va face și mă amenința cu supradoză.”, a declarat actrița pentru sursa citată.

Întrebată cât de lungă și grea a fost această luptă, Eugenia Șerban a oferit următorul răspuns:

„Este o luptă în continuare. Am sperat, am crezut, mi-am dorit ca fiul meu să fie bine. Se pare că nu, și nu avem legi care să ne ajute, pe noi, părinții, suntem legați de mâini și picioare. Îmi făcea rău, pentru că fura din casă. Dependența lui a început în urmă cu 14 ani, l-am avut internat de câteva ori. A început la 16-17 ani și a explodat în perioada în care tatăl lui a decedat. Au fost perioade mai bune, mai proaste, dar acum este o explozie pe care eu nu pot să o mai duc. El nu este conștient și nu vreau să spun mai multe pentru a nu-l expune, este oricum vulnerabil. Vreau să trag un semnal de alarmă, pentru că avem nevoie de ajutor, noi, părinții. Legea nu ne dă dreptul să facem mai mult. Situația este care-pe-care, cine trăiește și cine moare. Dacă am luat ordin de protecție, este pentru că îmi doresc să trăiesc.”, a mai precizat Eugenia Șerban pentru Antena 3 CNN.

Ce mesaj a transmis Eugenia Șerban: „Nu se poate face nimic fără voia lui”

Întrebată care a fost cel mai greu moment pe care l-a trăit cu fiul ei dependent de substanțe interzise, Eugenia Șerban a răspuns că toată perioada a fost și continuă să fie una dificilă. Pentru părinții care trec printr-o situație asemănătoare, actrița le-a transmis următorul mesaj:

„Să nu creadă că le va fi bine mâine. Dacă nu fac nimic, nu va fi bine. Cunosc persoane care s-au amăgit și au murit de supradoză. Nu erau persoane oarecare. Ieri am fost cu el la psihiatru, și? Nu se poate face nimic fără voia lui. Face 31 de ani în această lună”, a spus Eugenia Șerban, la Antena 3 CNN.

Citește și: Camelia Mitoșeru își pregătește singură locul de veci: „Nu vreau să mă bage în pământ”. Fostul soț i-a lăsat două gropi la cimitir