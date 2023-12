Eugenia Șerban a obținut ordin de protecție împotriva fiului său. Prin ce momente grele trece actrița, după lupta grea cu cancerul

Eugenia Șerban trece prin momente dificile, după lupta grea cu cancerul. Actrița a obținut ordin de protecție împotriva fiului său.

Eugenia Șerban se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe din România. Aceasta impresiona de fiecare dată cu talentul său memorabil, frumusețea răpitoare și felul pozitiv în care privește viața.

În anul 2019, actrița a fost diagnosticată cu cancer: unul ginecologic și altul la sân. Vedeta a învins boala cruntă, însă trece din nou prin clipe dificile. De data aceasta se pare că problema principala este chiar fiul său.

De curând, Eugenia Șerban a obținut un ordin de protecție împotriva băiatului său. Lorans Bataineh are 30 de ani și a fost cercetat de DIICOT pentru o infracțiune practicată des în ziua de astăzi: deținere de droguri.

Citește și: VIDEO | Ultimele imagini cu Rona Hartner. Ce spunea artista despre moarte într-un live, înainte să fie răpusă de boala cruntă

Actrița a devenit mamă de la o vârstă foarte fragedă. Aceasta a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de tatăl copiluli său, însă lucrurile între cei doi s-au destrămat atunci când ar fi fost înșelată. După divorț, vedeta și-a crescut singură fiul.

Motivul pentru care Eugenia Șerban a apelat la un ordin de protecție împotriva fiului său

Eugenia Șerban a apelat la ajutorul instanței după ce fiul său a început să se comporte agresiv și să vândă lucruri de valoare din casă. Tânărului i-a fost interzis orice contact cu mama lui, inclusiv convorbirile telefonice, conform unica.ro.

Actrița a obținut un ordin de protecție împotriva lui Lorans Bataineh pe o perioadă de 12 luni. Dacă acesta încalcă regulile impuse de instanță riscă să intre la închisoare.

Citește și: Corina Dănilă s-a fotografiat fără niciun strop de machiaj pe față. Așa arată actrița la cei 51 de ani

„Dispune emiterea unui ordin de protecție pe o perioadă de 12 luni de la pronunțare, cuprinzând următoarele măsuri: 1. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri față de reclamantă, cu excepția situațiilor în care părțile trebuie să se prezinte împreună la instanță, la organele de cercetare/urmărire penală sau în fața altor autorități publice; 2. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri față de domiciliul reclamantei din București, sector 4; 3. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri faţă de locuința reclamantei din București, sector 4; 4. interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu victima”, se arată în decizia instanței, potrivit portal.just, citat de sursa menționată mai sus.

Eugenia Șerban, detalii despre relația cu fiul său

Eugenia Șerban declara în urmă cu ceva timp ca are o relație destul de bună cu fiul său pe care l-a crescut și educat după divorțul de tatăl lui. Mai mult, aceștia se vedeau destul de des pentru că locuiau aproape unul de celălalt.

”Noi am avut o relație extraordinară dintotdeauna pentru că am crescut împreună. L-am făcut foarte tânără, n-aveam nici 24 de ani împliniți când l-am născut. Apoi am divorțat când el era destul de micuț, n-avea nici trei ani, și atunci am crescut împreună. (…) Ne vedem destul de des pentru că stă destul de aproape.

Eu când am divorțat, am divorțat iubind. Dar mi-am dat seama că nu are rost să mai continuăm. Fostul meu bărbat a fost cel mai în vârstă bărbat din viața mea. Nu mai este printre noi. Când am fost foarte tânără am suferit foarte tare, am fost înșelată și am băgat imediat divorț. Cel mai urât lucru pentru mine e trădarea”, a mărturisit actrița în presă, conform sursei citate mai sus.