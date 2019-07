Fiica lui Gică Hagi, Kira, va debuta pe marile ecrane într-un film despre ororile Experimentului Pitești

Gică Hagi are motive de mândrie! Fiica lui, Kira, își va face debutul ca actriță în această toamnă și este foarte emoționată!

Kira Hagi, în vârstă de 24 de ani, va juca într-un film regizat de Toma Enache, ce prezintă povestea unui compozitor în penitenciar.

„Am avut ocazia să fac parte dintr-un proiect datorită căruia simt că am crescut brusc cu 20 ani. Este vorba despre un film care are ca temă Experimentul de la Pitești, unde s-au întâmplat lucruri atât de cumplite. Abia acum am înțeles dimensiunea acelei tragedii”, a declarat Kira Hagi.

Gică Hagi are toate motivele să fie un tată împlinit! Are un fiu care-i calcă pe urme și o fiică ce își croiete drumul, încet dar sigur, spre o carieră strălucită în lumea filmului!

Sursa: Antena Stars