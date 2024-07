Fiica lui Liviu Teodorescu împlinește un an. Cum o serbează artistul pe micuța Ecaterina și ce i-a transmis

Liviu Teodorescu a devenit tată în urmă cu un an. Acesta este foarte implicat în creșterea fiicei sale. Iată ce mesaj emoționant i-a transmis cu această ocazie.

Liviu Teodorescu este unul dintre cei mai apreciați artiști autohtoni. Fie în aparițiile sale televizate, fie pe scenă sau la radio este printre preferații publicului.

De un an acesta a devenit tătic, iar micuța Ecaterina i-a schimbat complet viața. Împreună cu Iulia, se simte un bărbat împlint atât în plan personal, cât și profesional.

Cum o serbează Liviu Teodorescu pe micuța Ecaterina și ce i-a transmis cu această ocazie

Astăzi este preconizată o petrecere în toată regula în casa Teodorescu. Artistul își serbează fiica. Ecaterina împlinește un an, iar tăticul ei este cât se poate de mândru.

Încă din primele zile, el a documentat viața alături de Ecaterina, creând propriul canal de Youtube. Acolo posta filmulețe din viața sa de zi cu zi alături de bebeluș.

Într-un interviu pentru Antena Stars, acordat la scurt timp după ce a devenit tată, Liviu Teodorescu încerca să pună în cuvinte ce simțea la vremea respectivă:

„Sunt un pic obosit, dar foarte fericit. (...) E greu de pus în cuvinte ce am simțit. Am simțit fix ce mi-au spus toți tații și mamele că au simțit atunci când și-au văzut copiii prima oară. Am simțit o bucurie enormă și o ușurare fantastică, pentru că e lângă mine”, declara acesta, potrivit unei surse.

Deși la început nu se încumeta să-i schimbe scutecele, lucrurile s-au schimbat între timp. Acum artistul i-a compus și un cântec de leagăn, în colaborare cu Theo Rose.

Liviu Teodorescu pare de nedespărțit de familia sa. Iulia și Ecaterina îl urmează chiar și la concerte. Sunt susținătoarele de care are nevoie și pe care le caută cu privirea de pe scenă. Cei trei se bucură de cât mai mult timp împreună, iar tânărul s-a declarat „îndrăgostit” de cea mică încă de la prima vedere.

Liviu și Iulia nu se sfiesc să plece în vacanță cu cea mică și o poartă în aventurile lor. Micuța Ecaterina se bucură de tot ceea ce vede în jurul ei și zâmbește fericită din brațele părinților.

Cu ocazia aniversării de astăzi, artistul a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram:

„Acum un an pe vremea asta, te nășteai tu. Din prima secundă în care te-am ținut în brațe (poza 2) am știut că sunt îndrăgostit pe viață. Nu există cuvinte să explice și nici metafore să încadreze. Te iubesc, Ecaterina ❤️ La Mulți Ani! #1an.”

Ecaterina a primit și primul cadou cu această ocazie. Tot tatăl ei a postat o fotografie în care aceasta era într-o mașinuță roșie cu care părea nerăbdătoare să se plimbe.