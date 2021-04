Fiica matinalului de la Neatza s-a lăsat fotografiată așa la plajă. Cum arată Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion

La cei doar 16 ani ai săi, Ianca începe să arate ca o tânără domnișoară și nu se sfiește să se fotografieze în costum de baie la plajă pentru internauți.

Frumoasa brunetă are propriul său cont de Instagram unde postează adesea fotografii cu ea, adesea machiată, alteori în ipostaze copilăroase și uneori alături de prietenii ei.

Ianca este o domnișoară superbă, cu trăsături extrem de frumoase, moștenindu-l pe tatăl său. Cu un corp zvelt de atletă și o fire rebelă și copilăroasă, Ianca s-a fotografiat într-un costum de baie negru, undeva în vacanță.

Ianca este fiica lui Răzvan Simion din căsnicia sa cu Diana Simion. Cu fosta lui soție, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani are și un băiat, pe nume Tudor, în vârstă de 13 ani.

După o căsnicie de 15 ani, Răzvan și Diana au decis să o ia pe drumuri separate iar apoi Răzvan a avut o relație de 5 ani cu Lidia Buble.

Lidia Buble a fost prietenă cu cei doi copii ai lui Răzvan Simion

În perioada relației cu prezentatorul de la Neatza Lidia Buble a mărturisit că s-a înțeles foarte bine cu fiica și fiul lui Răzvan:

'Îi consider frați mai mici. Am fost la Disneyland împreună. Vin la noi în vacanțe. Suntem ca două surori (n.r. Lidia și Ianca). Ne uităm împreună la desene, povestim, facem schimb de chestii pe telefon. Ei au venit la noi exact în momentul în care au vrut ei. Ei au fost cei care s-au apropiat într-un timp mai scurt de mine. Nu am vrut să pară lucrurile forțate. E un pas important. Răzvan se simte foarte bine când ne vede așa. Dacă le cumpără lor o jucărie îmi cumpără și mie. Răzvan zice că are trei copii', povestea Lidia Buble la Interviurile VIVA! în anul 2018.

Răzvan Simion, din nou singur

Chiar dacă Lidia și Răzvan au pus capăt relației lor, nimic nu a împiedicat-o pe artistă să țină legătura cu micuța Ianca. Mai mult decât atât, faimoasa artista i-a urat la mulți ani frumoasei fiice a fostului ei iubit.

Deși Răzvan Simion și Lidia Buble au decis să meargă pe drumuri separate, cei doi continuă că colaboreze pe plan profesional, Răzvan fiind în continuare impresarul cântăreței.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învăţat să nu îi mai judec pe ceilalţi şi nici pe mine. Am învăţat să îi iert pe ceilalţi, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puţin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puţin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu ştiam ce să fac.

Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare duşman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învăţat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoţională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit. Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine.

Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept", a declarat Răzvan după despărțirea de Lidia.