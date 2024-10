Fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei are propriul salariu la zece ani. Cum își câștigă Isabela banii

Oana Roman a dezvăluit că fiica ei își câștigă singură banii la vârsta de zece ani.

Oana Roman se declară o mamă mândră. La doar zece ani, Isabela este o fetiță extrem de muncitoare, își câștigă proprii bani, pe care îi pune deoparte și ajută copiii nevoiași dintr-un sat de lângă București.

Fiica Oanei Roman câștigă proprii bani la doar zece ani

În cadrul unui interviu pentru Unica.ro, Oana Roman a dezvăluit că fiica sa lucrează cu ea în campaniile pe care le derulează în mediul online pentru anumiţi clienţi.

Vedeta a mai spus că nu a obligat-o pe copilă să muncească, dar Isabela a fost dornică să câștige proprii bani. În schimb, Oana Roman i-a oferit toată susținerea și suportul de care avea nevoie, iar rezultatele încep deja să se vadă. Cu banii câștigați, copila este foarte atentă și îi pune la pușculiță.

„Îşi pune bani deoparte, pentru că şi câştigă bani. Nu am expus-o şi nici n-am implicat-o în campanii. Dar am avut un client care m-a întrebat dacă Isa vrea să facă parte din campanie (…) A fost de acord. Are bugetul ei. Are salariu. Îşi pune bani deoparte”, a declarat Oana Roman pentru Unica.ro.

Pe lângă colaborările din mediul online, se pare că Isabela câștigă bani și din vânzarea tablourilor pe care ea le pictează. Anul trecut, fiica Oanei Roman a organizat propriul vernisaj, iar din banii pe care i-a câștigat, 70% dintre ei i-a folosit pentru a cumpăra haine și încălțăminte pentru copiii nevoiași dintr-un sat de lângă București.

„Anul trecut a făcut vernisajul cu tablourile ei, iar din banii pe care i-a câştigat, 70% i-a folosit pentru a cumpăra haine şi încălţăminte pentru copiii dintr-un sat de lângă Bucureşti. A încălţat Isa jumătate de sat! Din suma rămasă, în momentul în care am ajuns în Franţa, ne-am dus la plajă, ea s-a dus la recepţie şi a plătit ea şezlongurile şi consumaţia la plajă. Am încercat să o cresc cu valori corecte. A înțeles că nu există meserii bune sau proaste, ci doar meserii bine sau prost făcute. A învățat că trebuie să respecte munca fiecărui om și să nu desconsideri pe nimeni. Am avut discuții cu ea că nu trebuie să se dea superioară, ci să fie mândră de numele și familia ei, dar fără a-i subestima pe ceilalți”, a mai povestit Oana Roman, potrivit sursei citate mai sus.

„Câștigă de vreo patru ori mai mult decât primește pensia alimentară. Câștigă de multe ori cât primește pensia alimentară. Câștigă de vreo cinci ori mai mult. Are contul ei, cu cardul ei, de unde poate să își scoată banii de acolo absolut cum își dorește, dar este foarte cumpătată, nu cheltuie din ei. Din 500 de lei de acum încolo îmi ajung să îi plătesc trei sferturi din cursurile de înot. Costă mai mult înotul. Mă costă mai mult înotul, dar e ceva în plus, nu ceva în minus (...) Face foarte multe lucruri, merge cu mine peste tot (...) În weekend mergem la petreceri, la târguri de haine”, a mai precizat, cu altă ocazie, Oana Roman, citată de Spynews.

Fiica Oanei Roman s-a întâlnit cu tatăl ei de câteva ori

Oana Roman spunea că Marius Elisei este absent din viața fiicei lor. Vedeta a declarat că Isabela și tatăl ei s-au întâlnit de câteva ori, iar fostul soț nici nu și-ar fi dorit să aibă o legătură mai strânsă cu fata lor.

„Suma este mai mare decât salariul minim pe economie. Nu a plătit pensia alimentară trei ani deloc (...) Nu (n.r. Marius Elisei nu își vede fiica). Situația este neschimbată. De un an și ceva, situația e neschimbată. De un an și ceva au fost doar niște întâlniri”, a declarat Oana Roman, la Xtra Night Show, citată de Spynews.

