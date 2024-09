Fiica Ralucăi Moianu s-a căsătorit, la doar 19 ani. Mara este însărcinată și la petrecere, mirii au aflat sexul bebelușului

Mara, fiica Ralucăi Moianu, este însărcinată și s-a căsătorit civil. Cine este bărbatul controversat care a cucerit-o pe fata fostei prezentatoare TV.

Raluca Moianu este în al nouălea cer! Mara, fiica ei, s-a căsătorit în acest weekend cu alesul inimii ei, cunoscut în lumea mondenă drept avocatul vedetelor. Fosta prezentatoare a emisiunii „Iartă-mă” va deveni, de asemenea, bunică fiica ei fiind însărcinată. De altfel, mirii au aflat sexul bebelușului la pertecerea de după cununie.

Fiica Ralucăi Moianu este însărcinată și s-a căsătorit civil. Cine este bărbatul controversat care a cucerit-o pe Mara

La doar 19 ani, Mara a spus „Da” în fața ofițerului de Stare Civilă. Tânăra a fost superbă într-una dintre cele mai frumoase zile din viața ei și cu siguranță, a atras toate privirile. Într-o rochie scurtă albă, cu broderii delicate, aceasta a fost o apariție diafană. Cu umerii goi și picioarele lungi la vedere, nimic nu trăda faptul că Mara este și însărcinată.

La rândul său, mirele a purtat un costum într-o culoare inedită, asortat perfect cu soția sa. Cel care i-a devenit soț fiicei Ralucăi Moianu este Virgil Boglea, fostul avocat al lui Gigi Becali și actualul avocat al lui Mario Iorgulescu.

Tânăra a postat mai multe imagini emoționante imediat după momentul în care au devenit soț și soție.

„Familia Boglea. 28 septembrie”, a scris fiica Ralucăi Moianu alături de una dintre fotografiile de pe contul ei de Instagram.

„Ea e totul pentru mine.My Precious. Să fiţi fericiţi!Să vă iubiţi mereu!”, a scris și prezentatoarea TV pe pagina ei de Facebook.

După cununia civilă, cei doi au petrecut alături de familie și cei dragi. Acela a fost și momentul în care au anunțat că Mara este însărcinată, dar și sexul bebelușului. Fata a fost extrem de încântată când a aflat că aștepată un băiețel. Astfel, Raluca Moianu va deveni bunică de băiat.

Ce își dorește fiica Ralucăi Moianu sa facă după ce va termina facultatea

În prezent, Mara, fiica Ralucăi Moianu, este studentă la Facultatea de Drept din București. În cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent, fosta prezentatoare TV a dezvăluit că fiica ei își dorește ca, după terminarea facultății, să devină magistrat.

„Vrea să fie magistrat. Eu aș vrea să fie notar. E numai decizia ei. Sper din tot sufletul ca examenul să nu fie foarte greu, să reușească să intre la facultate. Apoi ca facultatea să nu fie una extrem de grea încât să nu facă față. Sper din tot sufletul să își găsească drumul. Dacă ea are nevoie de sprijin, eu am să fiu acolo. Nu mă amestec, fiindcă sunt deciziile ei, e viața ei", spunea Raluca Moianu înainte ca fiica ei sa intre la facultate, pentru Unica.ro.