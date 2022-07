Fiica Simonei Gherghe a ajuns pe mâna medicilor din Grecia. Ce s-a întâmplat cu micuța și cum se simte acum. „Nu e mereu ușor”

După Finala Mireasa, Simona Gherghe s-a bucurat de o binemeritată vacanță. Îndrăgita prezentatoare TV se află în prezent în Grecia alături de soțul ei și de cei doi copii ai lor. Deși au plecat pentru a se deconecta de la lucrurile stresante din viața de zi cu zi, după doar câteva zile de concediu, fiica vedetei a ajuns pe mâna medicilor.

Simona Gherge, probleme cu copiii în vacanța din Grecia. Ce a pățit fiica acesteia

Simona Gherghe se află, în prezent, în Grecia unde se bucură de vacanță alături de întreaga familie. Cu toate acestea, fericirea le-a fost întreruptă de câteva mici probleme de sănătate ale fiicei prezentatorarei TV.

Ana Georgiana, în vârstă de 4 ani, a avut nevoie de ajutorul medicilor eleni. Micuța s-a simțit rău o zi întreagă, moment în care mama ei grijulie a hotărât că trebuie să ceară ajutor specializat.

Citește și: Simona Gherghe și soțul său au aniversat 4 ani de la nuntă. Cum a arătat prezentatoarea în rochie de mireasă

Simona Gherghe a publicat un portret de familie pe contul ei de Instagram, în dreptul căruia a dezvăluit cu ce probleme s-a confruntat fiica ei și cum se simte aceasta acum, pentru a-și liniști fanii îngrijorați.

„E așa de simplu, uneori… Nu e nevoie decât de îmbrățișarea asta. De noi patru, împreună. Cât am tânjit după vacanța asta… Aici suntem cel mai bine. Dar nu e mereu așa ușor. Uite, de-abia ne-am liniștit acum. Ana a avut mai bine de 24 de ore de febră”, și-a început vedeta postarea.

După ce a fost la doi medici, fetița ei a fost diagnosticată cu amigdalită acută. Potrivit postării vedetei, acum, Ana Georgia se simte mult mai bine.

„Suntem în Grecia, am mers la doi medici aici, după teste și consultații, am găsit și cauza: amigdalită acută. Deja e bine, veselă, cum o știm, cu sare-n păr și greu de scos din apă, ca toți copiii. Ne bucurăm de cele mai frumoase apusuri și mâine o luăm de la capăt. E așa simplu, uneori”, a continuat prezentatoarea de la Mireasa pe rețelele de socializare.

Ce spune Simona Gherghe despre al treilea copil

Simona Gherghe nu se ferește să vorbească despre momentele mai puțin fericite din viața ei. Fie că este vorba despre starea sa de sănătate sau despre familie, frumoasa vedetă este deschisă față de fanii ei și le răspunde întrebărilor cu fiecare ocazie.

Asta s-a întâmplat și în primăvara acestui an când a fost asaltată cu diverse curiozități din partea fanilor, pe contul ei de Instagram. Ea i-a anunțat că are timp să stea la povești, așa că a deschis o sesiune de Q&A, iar urmăritorii au bombardat-o cu intrebări.

Întrebată dacă ea și soțul ei își mai doresc alți copii, Simona a răspuns: „Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie. Am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii…”.

Simona și Răzvan s-au căsătorit civil în 2017, în timp ce prezentatoarea de televiziune era însărcinată în opt luni cu fiica lor. În aprilie anul acesta, perechea a aniversat 4 ani de la cununia civilă și de curând, 4 ani de la cea religioasă.

Vezi cine sunt semifinaliștii din echipele juraților Costel și Dan Badea. Episodul 11 e disponibil în AntenaPLAY.