Fiul lui Jorge a ajuns de urgență la spital alături de mama sa. Care este starea lui de sănătate: „A stat două nopți pe oxigen”

Fiul lui Jorge a ajuns de urgență la un spital din Capitală luni, după ce a dat semne că se simte rău. Micuțul a fost internat alături de mama lui, iar artistul l-a vizitat aproape zilnic pentru a-l vedea printr-un geam.

De asemenea, diagnosticul pus de medici a fost pneumonie severă. Fiul cântărețului a început să tușească încă de acum două săptămâni, însă părinții lui au crezut că este vorba de o simplă răceală. Starea lui a început să se înrăutățească pe zi ce trece, motiv pentru care Ramona a decis să se interneze la spital cu băiețelul său.

În urma investigațiilor făcute de pediatru, David a primit un antibiotic care nu l-a ajutat prea mult, boala fiind destul de severă. Jorge și soția lui au fost foarte îngrijorați de starea de sănătate a fiului lor, lucru care i-a împins să apeleze la ajutorul medicilor dintr-o unitate privată spitalicească.

Cum se simte acum David, fiul lui Jorge

Jorge a oferit câteva informații importante despre momentele dificile prin care a trecut în urmă cu câteva zile, dar și despre starea de sănătate a micuțului său.

„Suntem foarte speriați. Nu am crezut că am putea trece prin așa ceva vreodată. Problemele cu David ne-au dărâmat. Boala asta a fost foarte agresivă. David se află în spital de luni și probabil că va mai sta câteva zile pentru că are o bacterie foarte severă. A debutat cu o tuse, apoi a avut febră, a mâncat bine, iar următoarea zi a fost mai rău.

Pediatra ne-a dat antibiotic, dar următoarea zi a fost și mai rău. Tușea foarte rău și am plecat cu el la spital. Medicii i-au făcut rapid analize de sânge și au descoperit această bacterie.”, a povestit el pentru click.ro.

De asemenea, artistul a menționat că Ramona, soția sa, s-a internat alături de David pentru a-l supraveghea non stop. Acesta a dezvăluit că micuțul a stat două nopți pe oxigen, fapt care i-a speriat extram de tare.

„Soția mea se află internată cu el în spital, acolo doarme..mă rog, mult spus doarme pentru că îl supraveghează non stop. Eu nu pot să stau cu ei, merg și îi văd prin geam, pentru că protocolul este foarte riguros. A stat două nopți pe oxigen, ce să mai spun. Nu am cuvinte. ”, a mai dezvăluit el, conform sursei citate mai sus.

Starea de sănătatea a micuțului a început să fie din ce în ce mai bună, iar medicii l-au externat în sâmbătă, așa cum spunea și Jorge: „Probabil ca mâine, poimâne îl vor externa. Așteptăm sa ne spună medicii. Astăzi aveam organizată petrecera lui 5 ani, cu 25 de copii, colegii lui. Ne-a rupt inima! Am avut niște zile crunte”

David, fiului lui Jorge și-a aniversat ziua de naștere la scurt timp de la externarea din spital

Pentru că a trecut prin momente cumplite, Jorge s-a decis să îi aducă zâmbetul pe buze fiului său prin organizarea unei petreceri surpriză, de ziua lui. David a împlinit 5 ani astăzi, 28 martie 2022, iar tatăl său a publicat o imagine adorabilă alături de el.

