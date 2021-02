Fiul misterios al Madonnei, apariție rară în public. Cum a fost surprins la plajă Rocco Ritchie

Mai mult, ea a apărut și în numeroase filme de-a lungul carierei, printre care se numără Desperately Seeking Susan (1985), Dick Tracy (1990), A League of Their Own (1992), and Evita (1996), pentru care a primit și Globul de Aur pentru Cea mai bună actriță în rol principal, și Swept Away (2002), regizat de fostul ei soț, Guy Ritchie.

Guy Ritchie e considerat unul dintre cei mai creativi regizori din ultimele decenii, ce și-a făcut un renume la Hollywood cu pelicule precum Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, Sherlock Holmes, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword și Aladdin.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2000, în castelul Skibo, din Scoția. În același an, cei doi l-au primit pe lume pe primul lor copil împreună, fiul Rocco. Cei doi au divorțat în anul 2008.

Cum arată Rocco, cel mai mare fiu al Madonnei

În vârstă de 20 de ani, Rocco stă mai departe de lumina reflectoarelor decât părinții săi faimoși. El a apărut în câteva dintre proiectele mamei sale, precum documentarul I'm Going to Tell You a Secret.