Fiul Simonei Gherghe are probleme de sănătate. Prin ce trece prezentatoarea, după ce s-a întors din vacanța la schi

Simona Gherghe a precizat că și-a păzit toată noaptea fiul, în caz că face febră și din fericire nu a făcut. Problemele de sănătate se țin lanț în familia Săndulescu, având în vedere că înainte de a pleca în vacanță, fiica Simonei a avut probleme de sănătate. La schi, Simona Gherghe a fost cea care a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar la scurt timp de la întoarcerea din vacanță fiul prezentatoarei a dat semne de răceală.

După întoarcerea de la schi, problemele au continuat pentru Smona Gherghe. Ce a pățit fiul prezentatoarei

''A mers o zi la grădi. O zi. Și tuse, tuse, tuse...Cât am stat la munte a fost totul perfect. Deși erau afară, în frig 5, 6, 7 ore pe zi. A fost suficientă o zi, în colectivitate, ca să capete tusea asta...'', a scris Simona Gherghe pe Instagram.

Simona Gherghe a avut un accident la schi

Înainte ca sezonul 7 de Mireasa să înceapă Simona Gherghe a plecat într-o vacanță alături de soțul său și de cei doi copii, Ana și Vlad. În timpul zilei prezentatoarea show-ului matrimonial de la Antena 1 a publicat mai mute fotografii de pe pârtie pe contul ei de Instagram. Din păcate, vacanța a luat o turnură nefericită, iar Simona Gherghe nu a mai putut schia, pentru că și-a fracturat o coastă.

„Așa cum v-am povestit - eu mi-am rupt o coastă și port acest corset ca să nu uit că am această problemă. Doare foarte foarte rău. Am avut cel mai stupid accident, nici nu am căzut pe schiuri, am ieșit de la baie și am alunecat în clăpari cu coastele de o chestie foarte mare din fier masiv. Un încălzitor, nu știu. Am nimerit fix cucoastele în marginea aia. După impact nu am putut să mai respir, atunci mi-am dat seama că nu e de glumă. Am respirat, am mai făcut o tură pe schiuri. M-au luat durerile foarte tare, am mers la spital și au constatat că am o fractură la coasta cu numărul 9.

Trebuie să aștepți să se lipească. Iau analgezice, dar nu vreți să știți când râd sau strănut cum e, noaptea la somn trebuie să stau într-o anumită poziție. O lună de zile durează vindecarea. Asta e. Am decis să contunuăm vacanța că ei se distrează. În afară de durerea asta, totul e în regulă

Mi-am dorit mult vacanța asta. Dar aia e”, spune Simona Gherghe pe Instagram.

