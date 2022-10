Chef Florin Dumitrescu, declarație de dragoste emoționantă pentru soția lui, Cristina, de ziua ei de naștere: „Te rog să mă ierți”

Indiferent de motivul aniversărilor, juratul de la Chefi la cuțite și-a declarat dragostea în public pentru soția lui superbă și, nu de puține ori, Florin Dumitrescu și-a cerut partenera în căsătorie, chiar dacă și-au unit destinele acum opt ani.

Florin Dumitrescu, mesaj emoționant pentru soția sa, Cristina. Ce i-a spus cu ocazia zilei sale de naștere

Chef Florin Dumitrescu și Cristina s-au cunoscut acum mai bine de un deceniu, iar de opt ani sunt soț și soție. Au împreună două fetițe, pe Ava și pe Mia, de care sunt tare mândri.

Cristina Dumitrescu a împlinit pe data de 31 octombrie vârsta de 39 de ani, iar soțul ei i-a urat, ca de fiecare dată, un mesaj plin de dragoste. Frumoasa lui parteneră s-a obișnuit să fie cerută în căsătorie atât la zilele de naștere, cât și la aniversările de relație.

„La mulți ani, Cristina! Avem 12 aniversari petrecute impreuna, de vis, alaturi de oameni dragi. De vreo 9 incoace, plini de magie langa puii nostri. Draga mea soție, iti doresc tot binele din lume, sa fii fericita asa cum meriti, sa iti fie viata o vara fara sfarsit, iar atunci cand iti apare o lacrima sa iti aduci aminte ca totusi stii sa zambesti cu tot sufletul.

Te iubesc mult si te rog sa ma ierti ca am pierdut bani in crypto, dar stiu si am incredere ca ma vei ajuta sa ii recuperam din altele. Draga mea, te iubesc mult/La mulți ani! P. S. Vrei sa fii soția mea?”, a transmis chef Florin Dumitrescu, pe pagina de Facebook. Postarea a strâns numeroase comentarii și aprecieri.

Florin Dumitrescu și Cristina au sărbătorit opt ani de la nuntă

La începutul verii a acestui an, juratul de la Chefi la cuțite și soția lui, Cristina, au avut un motiv întemeiat de a sărbători. Au trecut opt ani de când și-au unit destinele în fața altarului, însă iubirea lor a trecut demult testul timpului.

„Una dintre cele 3 cele mai fericite zile din viața mea. Pe 7 iunie 2014 am dansat la nunta noastră, pe melodia All of Me, am avut o nuntă zic eu perfectă, muzică bună, prieteni și familia aproape.

Nu o să uit niciodată când am văzut-o în rochia de mireasă în ușa bisericii, m-a impresionat frumusețea ei, eleganța și strălucirea. Ce e mișto, e că sentimentul nu a dispărut deloc, iar cine zice că dragostea durează doar 3 ani, nu ne cunoaște pe noi doi. Așa că, dragă mea, te mai măriți o dată cu mine?”, a scris el, atunci, în mediul online.

Cum s-au cunoscut chef Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina

Juratul de la Chefi la cuțite avea 22 de ani când și-a întâlnit jumătatea. Pe atunci, Cristina avea 27 de ani și era de profesie jurnalist, iar în prezent deține un blog de beauty.

La acea vreme, cea care avea să-i devină soție ani mai târziu venise la restaurantul unde lucra el, pentru a-l cunoaște și a scrie un articol. Încă de când a văzut-o, Florin Dumitrescu s-a îndrăgostit iremediabil de ea, așa că au vorbit pe social media, iar ce a urmat știe toată lumea.

„Eu mi-am dorit dintotdeauna o relație cu femeia perfectă. Bineînțeles, perfecțiunea este diferită în accepțiunea fiecăruia. Eu am întâlnit-o pe a mea. Am știut că este ea din momentul în care a apărut, pentru că se cam oprise timpul în loc, era o atmosferă ca de film în perioada aceea în viața mea.

Eu, boem, melancolic, artist, am privit-o pe ea, elegantă, frumoasă, strălucitoare, și mi-am dat seama că, dacă ea ar deveni iubita mea, aș putea să fac orice în viața asta, că totul este posibil. Și așa a fost.

Mi-am găsit jumătatea și mă bucur că nu am lăsat-o să treacă pe lângă mine, iar de atunci și până azi, și în continuare, fac tot ce îmi stă în putință să mă iubească în fiecare zi la fel de mult și să o iubesc în fiecare zi la fel de mult. Noi trăim o poveste aparte!” a povestit Chef Florin Dumitrescu pentru Viva!.

Celebrul bucătar se consideră un om împlinit și recunoaște că are tot ce-și poate dori un om în viața sa.

„Nu îmi doresc nimic mai mult decât am acum. Mi-am găsit jumătatea și mă bucur că nu am lăsat-o să treacă pe lângă mine, iar de atunci și până azi și în continuare, fac tot ce îmi stă în putință să mă iubească în fiecare zi la fel de mult și să o iubesc în fiecare zi la fel de mult”, a mai declarat chef-ul.

