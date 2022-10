Patru concurenți din bootcamp sunt chemați azi, la Chefi la cuțite! Chef Scărlătescu folosește amuleta care îi oferă acest avantaj

Una dintre amuletele câștigate i-a oferit un super-avantaj: „Cheamă patru concurenți care nu au fost selectați în bootcamp și repartizează-i în echipe astfel încât să reveniți la numărul inițial de concurenți”.

Cătălin Scărlătescu folosește amuleta ca să cheme 4 concurenți la Chefi la cuțite sezonul 10

Este amuleta pe care Chef Scărlătescu nu întârzie s-o folosească, anunțându-și deja această intenție în ediția trecută Chefi la cuțite: ”Faptul că ați gătit atât de frumos m-a făcut să mă hotărăsc să dau amuleta care spune că niște concurenți care au gătit cu voi în bootcamp vor veni, vor găti și vor completa echipele voastre – și pe a mea. Eu am dreptul la doi concurenți dintre ei, iar ceilalți Chefi vor primi câte unul”, a declarat el. În ediția show-ului culinar din seara aceasta, Chef Scărlătescu pășește în platou cu alegerile deja făcute, pregătit să îi cheme pe cei patru concurenți pentru a participa la cel de-al șaselea battle. Așadar, urmează o ediție Chefi la cuțite care va debuta sub presanta întrebare: ”Cine sunt cei patru competitori?”.

”Azi e ziua în care primim noi concurenți. Chiar sunt curios pe cine ne va băga Cătălin în echipă”, a declarat Chef Sorin Bontea. ”Cine știe ce o fi ales Scărlătescu de pe la bootcamp, poate ne trimite pe cineva cu care să nu putem comunica, să nu putem să-l punem la treabă și să ne facă misiunea și mai dificilă”, a comentat și Chef Florin Dumitrescu. ”Ne bucurăm chiar azi de această amuletă. Mi se reîntregește echipa, iar această amuletă este, de fapt, un cadou pentru fiecare Chef”, a spus Cătălin Scărlătescu. Cine sunt cei patru concurenți și cum vor fi ei repartizați pe echipe, dar și cum se vor integra pe parcurusul celui de-al șaselea battle și ce eliminare va urma telespectatorii vor descoperi în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 în seara aceasta, de la 20:30.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.