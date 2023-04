Fostul iubit al Andreei Antonescu, primele declarații despre despărțire. La ce înțelegere a ajuns vedeta cu tatăl mezinei sale

La scurt timp după ce a devenit mamă, Andreea Antonescu a anunțat despărțirea de tatăl mezinei sale, spre uimirea fanilor. De-a lungul relației, cei doi au fost extrem de discreți și când a venit momentul să pună punct, aceștia au luat hotărârea de comun acord.

Vestea că ea și Victor Vrînceanu o iau pe drumuri separate, la doar 6 luni după ce vedeta a adus pe lume copilul lor a fost dată chiar de ea, în mediul online. Dacă la acel moment, fosta concurentă America Express explica faptul că ea și tată mezinei au decis să își crească împreună fiica, acum, bărbatul face primele declarații.

Ce a spus fostul iubit al Andreei Antonescu despre despărțirea lor. Primele lui declarații după ce s-au separat

Tatăl mezinei vedetei a oferit primul interviu după despărțirea lor. Acesta și-a spus, în exclusivitate pentru cancan.ro, varianta lui, dar a explicat și în ce relații a rămas cu fosta iubită și chiar cu familia acesteia.

„Nu a fost o despărțire în care cineva lasă pe altcineva. Am avut o discuție matură, în care am cântărit și analizat totul foarte bine. Și am ajuns la concluzia că este mai bine să ne despărțim acum, fiind vorba de o nepotrivire de caracter care poate ar fi dăunat tare mai târziu. Au existat anumite nemulțumiri de ambele părți, în măsuri egale aș spune eu. Legat de postarea făcută, nu am știut de ea. Ea a publicat-o a doua zi dimineață după discuția avută cu o seară înainte", a declarat Victor Vrînceanu pentru sursa menționantă anterior.

Întrebat și despre mesajul prin care vedeta a anunțat despărțirea lor, acesta a spus: „Dacă așa a simțit ea să facă… Eu nu sunt genul care să postez în social media tot ce fac, pas cu pas. Și când am mai apărut prin diverse story-uri, erau reposturi de pe contul ei. Ea este vedetă, are o comunitate mare de urmăritori, iar statutul său este cu totul altul. Înțeleg asta. Eu nu am de ce să fac astfel de lucruri. Meseria mea este una, meseria ei este alta. Și implică poate să facă și astfel de postări ce țin chiar și de momente foarte intime”.

Cum își împart Andreea Antonescu și fostul iubit timpul petrecut cu fiica lor

Tatăl mezinei Andreei Antonescu a mai ținut să precizeze că micuța a fost un copil foarte dorit, iar el este îndrăgostit de ea și de rolul de tată. În ceea ce privește timpul pe care îl petrece fiecare cu acesta, vedeta este cea care a hotărât ce este mai bine pentru fiica lor.

„Aș sta non-stop cu ea! Nu e suficient, dar asta e situația. Eu i-am propus Andreei să ne împărțim timpul 50%-50%, ca fetița noastră să stea în mod egal cu ambii părinți, dar nu a fost de acord. Mi-a zis că vrea să o țină ea, iar eu să vin să o vizitez când doresc. Asta ar fi însemnat să stau un timp foarte limitat cu fiica mea și nu am putut suporta ideea asta, așa că i-am propus Andreei să o pot lua și eu două weekend-uri pe lună. A fost de acord și m-am bucurat.

Noi comunicăm foarte bine în continuare. Deși nu mi-a convenit, sunt conștient că orice copil trebuie să stea în primul rând cu mama lui. I-am spus Andreei că îi stau la dispoziție chiar și atunci când are ea emisiuni sau concerte, să o ajut chiar dacă iubita noastră e la Andreea”, a mai adăugat jurnalistul.

De asemenea, el a mai dezvăluit că părinții lor sunt extrem de implicați și îi ajută foarte mult în creșterea micuței. În plus, aceasta este foarte fericită atunci când își întâlnește bunicii și are mereu zâmbetul până la urechi.

