Ce nume spectaculos a ales Andreea Antonescu pentru fetița nou-născută. Ce legătură are cu America Express: „E diferit..”

În cadrul unui interviu recent, Andreea Antonescu a vorbit cu emoție despre etapa pe care o trăiește în prezent, de când a devenit mamă de fetiță pentru a doua oară. Artista a mărturisit cum se descurcă cu acest rol, cum gestionează relația dintre cele două fetițe ale sale, dezvăluind totodată și un secret bine păstrat până în ultima clipă: numele ales pentru bebeluș.

Ce nume special a ales Andreea Antonescu pentru fetița ei. Care este legătura cu America Express

Andreea Antonescu nu a reușit să câștige finala America Express, însă a împrumutat de acolo o idee pentru numele fetiței ei! Artista se bucură în prezent una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, după ce, în decembrie anul trecut, a venit pe lume și cel de-al doilea copil al său. Micuța reprezintă pentru artistă o victorie în sine, astfel că nu e greu de ghicit care este cel de-al doilea nume ales pentru ea.

„Ca și în cazul numelor noastre, AA, SS, ne-am dorit prenume care să aibă aceeași inițială cu numele – Venice Victoria se numește bebelina. Venice mi-a plăcut de mult timp și e diferit, ca și Sienna, iar Victoria este lesne de înțeles că ea este victoria mea din America Express! (..)

Odată cu 2022, am încheiat câteva capitole din viața mea, dar m-am și bucurat de a doua minune căreia i-am dat viață. În prezent, iau fiecare zi pe rând, cu prioritățile aferente, focusată pe bebelină și carieră. Mă simt împlinită și bogată sufletește.

Îmi place foarte mult ce trăiesc acum! Sienna (fetița ei cea mare n.r) îmi este și prietenă, și confidentă, iar bebelina este ca o jucărie plină de viață și iubire, cu care ne petrecem timpul în cel mai frumos mod. Datorită bebelușei, simt c-am întinerit din nou, în niciun caz nu mă simt de 40 de ani! Fetițele mă ajută să redescopăr copilul, adolescenta din mine, iar acest lucru mă împlinește”, a povestit Andreea Antonescu, pentru revista Viva.

Cum se descurcă Andreea Antonescu în rolul de proaspătă mămică

Andreea Antonescu reușește să îmbine cu brio cariera cu viața de proaspătă mămică, dezvăluind cum își organizează activitățile pentru un program cât mai eficient.

„Am încă o minune de fetiță, de care sunt tare mândră! Micuța este un copilaș bun, am mare noroc, de cele mai multe ori doarme câte 5-6 ore pe noapte legat, deci aș avea toate șansele să dorm și eu cu ea dacă nu m-ar apuca trebăluitul prin casă. Sunt obsedată de ordine și curățenie, și atunci, seara, când ea adoarme, mă apuc să pun la loc toate lucrurile rămase de peste zi”, a continuat ea.

În ceea ce privește relația dintre cele două fetițe ale sale, Andreea a dezvăluit emoționată că fiica ei cea mare o adoră pe surioara ei. Sienna locuiește în prezent în America, alături de mama cântăreței, însă vine în vizită.

„Sienna este absolut înnebunită după micuță, o iubește enorm, o alintă non-stop, îi dau lacrimile când o vede pe FaceTime, îi alege ținute, când este în România o alintă continuu și se ceartă cu noi pentru că vrea s-o țină doar ea în brațe. Își dorește mult să o protejeze, să-i devină prietenă, s-o ajute sau chiar să-i facă pe ascuns temele, e mândră că are o surioară mică.

I-am explicat Siennei încă de când eram însărcinată că va veni o bebelușă în familia noastră, dar că relația dintre noi două nu se va schimba în vreun fel. Făcându-mi surpriza și venind în maternitate, când am născut, petrecând cu mine sărbătorile, am avut timp să-i și demonstrez că relația dintre noi două este aceeași, chiar mai solidă, ea simțind nevoia să mă ajute în creșterea celei mici”, a explicat Andreea Antonescu.

