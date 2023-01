Frații Tate, duși din nou la DIICOT. Cum se apără: „Mă persecută pentru că sunt bogat și pentru că am succes”

Andrew și Tristan Tate au fost acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani și vor mai fi în arest pentru cel puțin o lună. Cei doi au ajuns din nou la sediul DIICOT azi dimineață și au acuzat organele legii că sunt în arest din cauza presiunii făcute de jurnaliști.

Andrew și Tristan Tate, acuzații la adresa justiției din România, la sediul DIICOT: „Întrebați Poliția ce probe are împotriva mea!”

Ancheta Fraților Tate este în derulare și au fost aduși joi dimineața din nou la sediul DIICOT, acolo unde vor asista la perchezițiile infrmatice asupra bunurilor ridicate din casa lor în decembrie 2022: laptopuri, telefoane, tablete, dar și înregistrări ale camerelor de luat vederi. Cei doi pledează nevinovați și la intrarea în sediul DIICOT au făcut acuzații grave la adresa justiției din România.

„Întrebați Poliția ce probe are împotriva mea! Nu au nimic. Întrebați Poliția ce probe are împotriva mea! Nu există niciuna. Mă țin în arest din cauza presiunii mediatice. Mă persecută pentru că sunt bogat și pentru că am succes. Nu vă îmbogățiți în România!”, a spus Tristan Tate la intrarea în sediul DIICOT, potrivit Digi 24.

Cei doi frați, dar și avocatul lor, susțin că nu există probe concrete care să îi incrimineze. Mai mult decât atât, avocatul Eugen Vidineac, a afirmat, la rândul său, că înregistrările pe care le au procurorii nu conţin elemente incriminatoare, scrie Hot News.

„Autoritățile încearcă să-mi fure mașinile și banii, de asta mă aflu în închisoare”, spune Tristan Tate. „Dosarul e complet gol. Din păcate nu există dreptate în România”, afirmă, la rândul lui, Andrew Tate.

Cei doi au mai declarat că nu a existat nicio victimă, probele din dosarul procurorilor fiind fabricate. Dosarul Fraților Tate a fost deschis în aprilie 2021, iar mandatul de arestare a celor doi s-a prelungit până pe 27 februarie. Decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti, scrie News.ro.

Ce acuzații li se aduc fraților Andrew și Tristan Tate

Frații Tate sunt acuzați că au alcătuit un grup infracţional organizat în scopul racolării, cazării şi exploatării femeilor pentru a crea conținut pentru adulți pentru site-urile de profil. Ei au avut și două complice, o fostă poliţistă şi iubita lui Andrew Tate. Toți cei patru se află în arest din decembrie 2022, iar luna aceasta, mandatele de arestare preventivă au fost prelungite cu 30 de zile pentru toți patru, la decizia Tribunalului București.

Au fost identificate șapte persoane care au fost exploatate sexual de grupul infracţional organizat de frații Andrew și Tristan Tate.

„Cu privire la infracţiunea de viol s-a reţinut că, în luna martie 2022, o persoană vătămată ar fi fost constrânsă, în două ocazii diferite, de o persoană prin exercitarea de violenţe fizice şi presiuni psihologice să întreţină relaţii sexuale. Au fost descoperite 11 autoturisme de lux, deţinute sau utilizate de persoanele bănuite. Cele 4 persoane bănuite au fost reţinute, ulterior fiind arestate preventiv”, menţionează sursa citată.

