Gabi Cristea și Tavi Clonda au fost distinși la Brașov, iar într-un interviu, vedeta TV a vorbit despre experiența divorțului de Marcel Toader și despre fericirea găsită în noua sa relație.

Cristea a mărturisit că, acum 11 ani, abandonase visul unei familii fericite, dar totul s-a schimbat când l-a întâlnit pe Tavi Clonda. Înainte de a-l cunoaște pe artist, Gabi Cristea renunțase la speranța de a-și construi o familie fericită după divorțul și separarea de Marcel Toader.

Gabriela Cristea, dezvăluiri noi despre divorțul de Marcel Toader. Ce a spus prezentatoarea tv de față cu soțul ei, Tavi Clonda

Ea a dezvăluit că divorțul fusese extrem de dureros și că pierduse orice speranță, crezând că nu va mai avea o șansă în viață. Cu toate acestea, întâlnirea cu Tavi Clonda i-a schimbat perspectiva și i-a readus speranța. Cuplul format din Gabi Cristea și Tavi Clonda se bucură acum de o familie fericită, având două fetițe care le aduc împlinire.

În ceea ce privește premiul obținut la Brașov, Cristea a menționat că visul ei cel mai mare a fost să aibă o familie împlinită și că acest vis s-a realizat odată cu întâlnirea cu Tavi Clonda. Ea a subliniat importanța unei familii fericite și a menționat că atunci când ai o astfel de familie, lucrurile bune vin de la sine.

'Vizavi de familie, vreau să vă spun că visul meu cel mai mare a fost să am o familie împlinită. Acesta a fost visul meu dintotdeauna. În urmă cu 11 ani, încheiam visul acesta-așa credeam cel puțin în momentul acela…. Un divorț extrem de dureros, în care pierdusem practic, orice speranță. Și mă gândeam că nu mai am nicio șansă în viața asta. Voiam să încerc într-o viață viitoare. Până când a apărut domnul de aici, din stânga mea, 'Făt-frumos', dar călare pe un cal… 'ce culoare avea mașina ta?' Nu mai știu, albastră. Și m-a făcut să îmi schimb optica la 180 de grade.', a declarat Gabriela Cristea, potrivit viva.ro.

Gabriela Cristea a concluzionat exprimând recunoștința pentru susținere și a transmis urări de sărbători fericite, adăugând că, dacă ai o familie împlinită, celelalte aspecte pozitive vor veni natural.

'Și atunci mi-am dat seama că, atunci când ești la pământ-și cred că asta trebuie să fie și ideea unui campion. Când ești la pământ nu mai ai unde să cazi. Nu poți decât să te scuturi de energia negativă și să te ridici. Și în felul acesta ajungi pe cea mai înaltă treaptă. Vă mulțumesc mult de tot. Vă doresc să aveți sărbători cu bine și dacă aveți o familie împlinită, cu siguranță toate celelalte vor veni de la sine. Crăciun fericit!', a încheiat Gabriela Cristea.

Cum le cheamă, de fapt, pe fetițele Gabrielei Cristea și Tavi Clonda. Ce semnificație au cele trei nume ale micuțelor

Gabriela Cristea, vedeta cunoscută de la Antena Stars, și-a îndeplinit visul de a deveni mamă la vârsta de 43 de ani, când a adus pe lume prima ei fetiță. Câțiva ani mai târziu, a fost din nou binecuvântată cu o a doua fetiță, completând astfel familia lor. Acei doi îngerași aduc o mare fericire părinților lor, dar mai puțini cunosc detaliile speciale legate de numele lor.

Ambele fetițe au primit trei prenume în certificatele de naștere, oferindu-le astfel posibilitatea de a-și alege preferința în ceea ce privește numele cu care vor fi chemate pe viitor. Recent, Gabriela Cristea a dezvăluit numele frumoaselor ei fiice și povestea din spatele alegerii lor.

Bella Victoria Margo este primul nume al primului copil al cuplului. Acest nume special a fost ales cu mare dragoste și grijă.

”Noi suntem niște nebuni. Pe prima copilă o cheamă Bella Victoria Margo și pe a doua Teea Iris Selena. Sunt niște nume pe care nu le întâlnești foarte ușor, dar în același timp eu am chestia asta cu numele… Mi se pare că numele poate să te definească și să îți dea un sens în viață și am zis că le dăm mai multe ca să își aleagă ele. Poate Victoriei nu o să îi mai placă să i se spună Victoria și o să vrea să își spună Margo”, a spus Gabriela Cristea, potrivit ego.ro.

Cel de-al doilea copil al cuplului, Teea Iris Selena, are și ea un nume plin de semnificație.

â”Lui Tavi îi plăcea foarte mult numele Bella și era o piesă la momentul ăla cu Bella și mi-o tot cânta el mie și a zis uite mi-ar plăcea să o cheme Bella. Și am zis că dacă tu vrei Bella haide să îi punem numele așa. Victoria mi-am dorit eu foarte mult, așa am simțit eu. Iar Margo… Tavi a avut o relație foarte specială cu bunica lui pe care o chema Margareta și pentru că Margareta nu e așa sonor am zis haide să îl stilizăm puțin. La Iris, numele Teea a fost ales de Tavi, i-a plăcut lui și Selena l-am ales eu pentru că în momentul în care am rămas însărcinată am văzut o stea căzătoare și am zis că ea atunci a venit către noi. Că steaua aia căzătoare a fost ea, că eu nu știam că sunt însărcinată și am aflat în dimineața următoare și atunci am zis că trebuie să îi dau un nume și ceva așa cu stele și nu puteam să îi pun numele Stela sau Steluța și atunci am găsit Selena. Deci una este prințesă sau regină și una zeiță, toate numele lui Iris sunt de zeiță”, a mai mărturisit Gabriela Cristea.