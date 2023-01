Gabriela Prisăcariu, apariție de senzație într-un costum de baie cu decupaje. Cât de bine arată soția lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au plecat pentru o săptămână în Maldive și l-au lăsat pe micuțul Tiago acasă, cu bunicii. Cei doi au publicat imagini inedite din vacanță.

Gabriela Prisăcariu s-a lăsat fotografiată înttr-un costum de baie cu decupaje, care îi pune în evidență atuurile fizice. Soția lui Dani Oțil este într-o formă fizică de invidiat, așa cum au putut observa și fanii care au privit imaginile cu frumosul model purtând o pălărie de soare și un costum de baie roșu ca focul.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, vacanță de vis în Maldive

Într-o altă fotografie realizat în Maldive, Gabriela Prisăcariu apare într-o rochie mulată, cu spatele gol, alături de soțul ei.

„După un lung și greu drum, am ajuns în Maldive. Noi am mai fost în Maldive acum doi ani, dar am vrut să ne întoarcem pentru că e absolut superb, altă lume.”, a spus Gabriela Prisăcariu pe rețelele sociale.

Făcând refeire la un cosum de baie cu care Gabriela Prisăcariu a făcut senzație în urmă cu 2 ani, Dani Oțil a scris pe Instagram:

Vă anunț ca ACEL COSTUM DE BAIE A RĂMAS ACASĂ 😂. Ăsta e altul si nu l-am probat încă.

În unul dintre videoclipurile publicate de Dani Oțil, cei doi soți spuneau că se duc la masă la un minut după ce restaurantul s-a deschis:

„Am venit să dorm și să mănânc, nu să fac un alt copil, credeți-mă”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se mândresc cu un fiul adorabil

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit părinți pentru prima oară în urmă cu mai bine de un an. Pe 11 septembrie 2021, soția prezentatorului TV aducea pe lume un băiețel perfect sănătos.

Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată de când s-a născut fiul lor, iar drept dovadă stau postările din mediul online. Aceștia publică, ori de câte ori au ocazia, imagini cu micuțul lor în diferite ipostaze.

Deși are o carieră solicitantă, Dani Oțil reușește să își facă mereu timp pentru familia lui. Prezentatorul TV petrece cât de des poate momente speciale alături de copilul și soția sa.

