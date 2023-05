Gabriela Prisăcariu, probleme cu micuțul Tiago: „Nu știu ce să mai fac!”. Ce se întâmpla cu fiul ei și al lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu are o activitate intensă în mediul online de când a devenit mămică. Soția lui Dani Oțil își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei cu ajutorul contului său de Instagram.

Adesea, partenera prezentatorului TV vorbește pe rețelele sociale despre problemele cu care se confruntă de când a venit pe lumea fiul lor. Se pare că rolul de mămică nu este deloc ușor pentru superbul model, însă reușește să facă față cu brio provocărilor.

De curând, Gabriela Prisăcariu a anunțat că trece printr-un moment delicat cu fiul său. Pentru ca deja s-a făcut mare și își exprimă mai ușor dorințele, micuțul Tiago îi dă bătăi de cap mamei sale.

Ce refuză să facă Tiago, fiul Gabrielei Prisăcariu și al lui Dani Oțil

Soția lui Dani Oțil le-a dezvăluit fanilor că fiul său și al prezentatorului TV refuză să se mai schimbe de haine, motiv pentru care îi este foarte dificil să îi facă baie. Vizibil îngrijorată de comportamentul micuțului, Gabriela Prisăcariu a povestit că nu știe ce să mai facă în ceea ce îl privește pe Tiago.

„Am trecut noi de vaccin dar am rămas cu o problemă și mai gravă. Tiago nu mai vrea să se dezbrace, nu mai vrea să fie schimbat de bluziță, și nu mai vrea să facă baie pentru că nu mai vrea să stea dezbrăcat. Am încercat în toate modurile posibile. Cu vorba bună, cu vorba mai puțin bună, deci nu știu ce să mai fac. Efectiv nu reușesc să îl schimb, este un mare circ, un mare plâns, este o mare traumă și nu am reușit să îi fac băiță.”, a mărturisit ea prin intermediul InsaStory-urilor.

Cât e mult a crescut Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a făcut pasul cel mare în 2020, când și-a cerut iubita de soție într-un loc spectaculos.

Cei doi s-au căsătorit civil în 2021, iar mai apoi a venit pe lume micuțul lor. Superbul model a născut în luna septembrie 2021 un băiețel perfect sănătos.

La aproximativ doi ani de când au devenit părinți, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu sunt mai fericiți ca niciodată în noua formulă. Aceștia se mândresc cu un fiu minunat, care le înfrumusețează viața zi de zi.

Deși cariera le ocupă o mare parte a timpului, prezentatorul TV și soția lui sunt mereu alături de fiul lor. Adesea, Tiago își vizitează tatăl pe platoul de filmare de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde vine însoțit de Gabriela Prisăcariu.

Un lucru este cert, Dani Oțil și partenera lui au un băiețel de o frumusețe răpitoare. Micuțul reușește de fiecare dată să „topească” inimile telespectatorilor și prietenilor din mediul virtual.

