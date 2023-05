Gabriela Prisăcariu a dezvăluit care e cel mai de preț cadou pe care i l-a oferit Dani Oțil. Ce a primit când a devenit mamă

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit în fața Stării Civile în anul 2021, însă, în curând, urmează să spună marele „Da” și în cadrul unei cununii religioase.

Recent, într-un interviu pentru CANCAN, frumosul model a dezvăluit care e cadoul de suflet primit de la soțul său. Se pare că matinalul i-ar fi îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe în momentul în care ea a devenit mamă.

Cadoul de preț pe care Gabriela Prisăcariu l-a primit de la Dani Oțil: „Îmi dau lacrimile”

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN, că este adepta bijuteriilor cu diamante, însă recunoaște că una dintre ele i-a furat inima pentru totdeauna!

Se pare că este vorba despre un accesoriu pe care l-ar fi purtat la propria cununie civilă pentru o reclamă plătită. Atunci, ea susține că s-a îndrăgostit iremediabil de acea brățară cu diamante, lucru pe care Dani Oțil nu l-a uitat.

Astfel, în ziua în care Gabriela Prisăcariu l-a născut pe micuțul Tiago și l-a făcut tată pe Dani Oțil pentru prima dată, vedeta de televiziune i-a oferit acea brățară în dar. Soția matinalului recunoaște că, deși a trecut timpul, de fiecare dată când se uită la acel accesoriu, îi dau lacrimile:

„E această brățară, cu diamante, pe care Dani mi-a oferit-o când am născut. Îmi dau lacrimile, mă emoționez mereu când mă uit la ea. E brățara pe care am purtat-o, barter, la cununie, pe care mi-am dorit-o foarte mult. La un an de zile, când am născut, el mi-a oferit această brățară pe care o cumpărase imediat după ce ne-am căsătorit. E o bijuterie de suflet, la fel și inelul de logodnă. Urmează verigheta.”, a mărturisit Gabriela Oțil pentru sursa citată mai sus.

Ce spune Gabriela Prisăcariu despre participarea alături de Dani Oțil la America Express

Soția lui Dani Oțil a fost întrebată cum ar primi oportunitatea participării la America Express. În ceea ce o privește, răspunsul frumosului model a fost unul categoric:

„Pentru mine este exclus. În ceea ce-l privește pe Dani, trebuie să-l întrebați pe el.”, a răspuns Gabriela Prisăcariu pentru CANCAN.

În plus, Gabriela Oțil a mai adăugat că zilele sale sunt extrem de aglomerate și pline de provocări, totul desfășurându-se în jurul copilului. Din acest motiv, mama lui Tiago susține că este departe de ea gândul participării la un astfel de proiect ori chiar la un al doilea copil:

„E o zi încărcată, plină cu provocări. Totul se desfășoară în jurul copilului. Încerc să ajung la sală, la joburi. E o zi plină, nu-mi ajunge, nu știu când trece săptămâna, acum e luni, acum e vineri. Mi-aș dori să am mai mult timp la dispoziție. Nopțile sunt scurte și albe. Încă ne trezim noaptea, sper să fie mai bine. (...) În momentul în care o să dormim o noapte întreagă, probabil atunci o să ne gândim și la un frățior sau o surioară.”, a afirmat soția lui Dani Oțil pentru sursa citată mai sus.

Întrebată care este secretul relației cu Dani Oțil, dar și cine cedează primul în cazul unei discuții mai aprinse, Gabriela Prisăcariu a oferit următorul răspuns:

„Ne iubim foarte mult, avem încredere unul în celălalt, cred că asta contează. Și ne oferim mult spațiu în continuare. El are activitățile lui, eu pe ale mele. Și e important, ca fiecare să ni le păstrăm. Eu clar, nu cedez. Sunt scorpion, sunt încăpățânată. Încercăm să ajungem la un punct comun.”, a mai adăugat, pe final, Gabriela Oțil pentru sursa citată.

