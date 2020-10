George Clooney, de nerecunoscut. Transformarea incredibila prin care a trecut pentru rolul din The Midnight Sky

Actorul în vârstă de 59 de ani este de nerecunoscut. Și-a lăsat barba să crească pentru a intra în pielea personajului, un om de știință, Augustin, care încearcă să salveze o echipă de astronauți din calea unei catastrofe.

Trailer-ul debutează cu personajul principal care se află la Polul Nord. Acesta încearcă să apeleze nava spațială, Ether, pentru a avertiza echipa de astronauți să nu se îndrepte spre planeta Pământ, pentru a evita un adevărat dezastru.

George Clooney a mai jucat în filme, precum: Ocean`s Eleven, Up In The Air, The Descendants, Gravity și multe altele. A primit premiul Oscar, în 2006, pentru cel mai bun actor în rol secundar.

„The Midnight Sky”, regizat de George Clooney va fi lansat pe 23 decembrie 2020, pe Netflix.