Gestul emoționant al Ginei Pistol pentru fiica ei. Ce i-a dăruit proaspăta mămică fetiței sale

Gina Pistol trăiește în fiecare zi noi experiențe alături de fiica sa, căreia recent i-a făcut un cadou special. Gina Pistol a plantat un copac pentru fiica sa, Josephine. Îndrăgita prezentatoare a show-ului culinar Chefi la cuțite a postat pe contul său de Instagram o imagine cu un copac și descrierea: „Ieri am plantat un copac. Este copacul ei”.

Darul pe care i l-a oferit Gina Pistol fiicei sale va rămâne pentru mult timp de acum în colo.

Gina Pistol și Smiley sunt doi părinți fericiți

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți în luna martie, iar micuța lor, Josephine Ana este o adevărată minune.

Gina Pistol a devenit mamă la vârsta de 40 de ani, după ce medicii nu i-au dat șanse să devină însărcinată. Tocmai de aceea, faptul că au devenit părinții unei fetițe sănătoase a reprezentat o adevărată minune pentru cei doi îndrăgostiți.

„Cred că toate se întâmplă atunci când ești pregătit să le primești. Ginei nu i s-a dat nicio șansă să rămână gravidă. Și eu i-am spus atunci: <<Ai răbdare. Nu e după noi. Dacă este să se întâmple se va întâmpla>>. Cred că nu m-a crezut atunci. Lucrurile s-au așezat într-un moment în care ea a fost pregătită pentru asta, că ea e dătătoarea de viață. A venit și într-un moment în care eu eram în pauză, nu am mai fost solicitat săptămână de săptămână să plec la concerte. Am timp să trăiesc etapa asta. Mie și Ginei ni s-a întâmplat minunea asta”, a spus Smiley în podcastul lui Mihai Morar Fain și Simplu.

Gina Pistol și Smiley au dat vestea sarcinii în luna septembrie a anului 2020.

„Noi acum înseamnă 3. În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi. Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am ştiut că totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră şi în acest oracol video pe care îl împărţim cu voi, cu toată recunoştinţa pentru susţinerea şi mesajele pe care le-am primit până acum!”, a spus Gina Pistol într-un vlog pe care l-a realizat împreună cu iubitul ei.

Din luna martie Gina Pistol și Smiley trăiesc miracolul de a fi părinți.