Gina Pistol, imagine nemaivăzută până acum, alături de Smiley. Ipostaza înduioșătoare în care s-au lăsat fotografiați cei doi

Gina Pistol a postat recent o fotografie înduioșătoare, în care este îmbrățișată de iubitul ei. Frumoasa prezentatoare de la Chefi la cuțite a precizat că fotografia este mai veche, pentru că în ultima perioadă nu au mai reușit să facă poze împreună.

Fanii au fost impresionați de fotografia celor doi îndrăgostiți. Aproape 99 de mii de oameni au apreciat fotografia în care Gina Pistol zâmbește în brațele iubitului său.

Fanii nu au ezitat să-i complimenteze pe cei doi. De asemenea, și vedetele le-au transmis mesaje celor doi părinți:

„Sunteți superbi! Sunt fericită că v-ați găsit unul pe altul”, a scris Laura Giurcanu în dreptul fotografiei postate de Gina Pistol.

Iuliana Luciu, Paula Chirila și Misha, sunt câteva dintre vedetele care au lăsat inimioare în comentarii.

Ce îi leagă pe Gina și Smiley: „A fost ce aveam eu nevoie ca prezență feminină în viața mea”

În cadrul podcastului „Fain și simplu” al lui Mihai Morar Smiley a enumerat calitățile Ginei Pistol care l-au făcut să se îndrăgostească iremediabil de ea.

„Ea pentru mine a fost ce aveam eu nevoie ca prezență feminină în viața mea. Pentru că regăsesc foarte multe lucruri care îmi plac în general la oameni în Gina: este foarte jovială, super de gașcă, are un simț al umorului fantastic, nu mă plictisesc cu ea, oriunde am fost, m-am simțit excepțional, n-am simțit niciodată un moment de plictiseală, ne plac același gen de trupe, de filme, aceeași mâncare. Suntem foarte asemănători din foarte multe puncte de vedere. Nu-mi pune întrebări inutile. E foarte important pentru viața mea să am un om acasă care mă așteaptă și care nu pune la îndoială ceea ce spun eu vizavi de programul meu, de ceea ce am eu nevoie și care îmi oferă ceea ce am eu nevoie”, a povestit Smiley în cadrul podcastului „Fain și simplu”, a mărturisit iubitul Gineri Pistol.

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți în martie 2021, după o perioadă în care medicii i-au spus Ginei Pistol că nu sunt șanse ca ea să devină însărcinată. Așadar, cei doi o consideră pe micuța Josephine o adevărată minune:

„Cred că toate se întâmplă atunci când ești pregătit să le primești. Ginei nu i s-a dat nicio șansă să rămână gravidă. Și eu i-am spus atunci: <<Ai răbdare. Nu e după noi. Dacă este să se întâmple se va întâmpla>>. Cred că nu m-a crezut atunci. Lucrurile s-au așezat într-un moment în care ea a fost pregătită pentru asta, că ea e dătătoarea de viață. A venit și într-un moment în care eu eram în pauză, nu am mai fost solicitat săptămână de săptămână să plec la concerte. Am timp să trăiesc etapa asta. Mie și Ginei ni s-a întâmplat minunea asta”, a spus Smiley în podcastul lui Mihai Morar.

