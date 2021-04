Gina Pistol și Smiley, povestea unei minuni. Ce îi leagă pe cei doi îndrăgostiți și cum a fost întâlnirea cu fiica lor

Discuția dintre Smiley și Mihai Morar, care poate fi urmărită integral pe fainsisimplu.ro a avut în prim-plan marele eveniment care s-a întâmplat în viața artistului și a prezentatoarei Chefi la cuțite, și anume venirea pe lume a fetiței lor.

De asemenea, Smiley a povestit și ce îl leagă de Gina Pistol, și anume faptul că are calitățile pe care el le apreciază la oameni în general.

Ce îi unește pe Smiley și Gina Pistol

„Eu pentru Gina am fost un test de răbdare. Ea cumva a devenit mai răbdătoare, mai așezată mai echilibrată. Ea e mai colerică, mai vulcanică și eu te pot scoate din sărite foarte ușor prin felul meu de a fi. Nu e ușor pentru o femeie să stea cu unul ca mine. Cumva am fost un test de răbdare pentru ea, care probabil a pregătit-o pentru următorul test de răbdare (n.r. a fi mamă)”, a declarat Smiley la podcastul lui Mihai Morar.

Smiley a enumerat câteva dintre calitățile Ginei Pistol și câteva dintre lucrurile pe care cei doi le au în comun.

„Ea pentru mine a fost ce aveam eu nevoie ca prezență feminină în viața mea. Pentru că regăsesc foarte multe lucruri care îmi plac în general la oameni în Gina: este foarte jovială, super de gașcă, are un simț al umorului fantastic, nu mă plictisesc cu ea, oriunde am fost, m-am simțit excepțional, n-am simțit niciodată un moment de plictiseală, ne plac același gen de trupe, de filme, aceeași mâncare. Suntem foarte asemănători din foarte multe puncte de vedere. Nu-mi pune întrebări inutile. E foarte important pentru viața mea să am un om acasă care mă așteaptă și care nu pune la îndoială ceea ce spun eu vizavi de programul meu, de ceea ce am eu nevoie și care îmi oferă ceea ce am eu nevoie”, a povestit Smiley în cadrul podcastului „Fain și simplu”.

Ce a simțit Smiley Când și-a luat pentru prima dată copilul în brațe

Smiley a vorbit și despre momentul întâlnirii cu fiica lui. Iubitul Ginei Pistol a povestit că inițial i-a fost teamă să o ia în brațe, pentru că este o persoană neîndemânatică, dar tema a dispărut instantaneu.

„Tu ai avut hop-ul ăsta mental cum o să fac când o s-o țin prima oară în brațe?”, l-a întrebat Mihai Morar pe Smiley.

„L-am avut. Pentru că sunt foarte neîndemânatic și am teama asta că trebuie să fiu apt. Când am ținut-o pentru prima dată în brațe am rămas șocat că toate temerile mele au dispărut într-o fracțiune de secundă. Era ceva ce îmi lipsea. Doar s-a atașat cu totul, trup și suflet de tine. N-ai cum să o dai în bară. Dacă tu iubești tot ceea ce ești tu, nu ai cum să nu iubești ce face parte din tine. Dragostea pe care o trăiesc acum e ceva ce n-am trăit niciodată și mulțumesc în fiecare zi că trăiesc asta și că mi s-a îndepmilit și dorința asta”, a declarat Smiley.

Gina Pistol și Smiley, povestea unei minuni

Smiley a amintit faptul că Ginei i s-a spus d emai multe ori că nu poate rămâne însărcinată, iar faptul că Josephine a venit pe lume sănătoasă a fost o reală minune.

„Cred că toate se întâmplă atunci când ești pregătit să le primești. Ginei nu i s-a dat nicio șansă să rămână gravidă. Și eu i-am spus atunci: <<Ai răbdare. Nu e după noi. Dacă este să se întâmple se va întâmpla>>. Cred că nu m-a crezut atunci. Lucrurile s-au așezat într-un moment în care ea a fost pregătită pentru asta, că ea e dătătoarea de viață. A venit și într-un moment în care eu eram în pauză, nu am mai fost solicitat săptămână de săptămână să plec la concerte. Am timp să trăiesc etapa asta. Mie și Ginei ni s-a întâmplat minunea asta”, a spus Smiley în podcastul lui Mihai Morar.