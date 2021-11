Gina Matache, primele declarații după ce s-a infectat cu coronavirus. Care este starea de sănătate a mamei Deliei

Gina Matache a vorbit la Antena Stars despre infectarea ei cu coronavirus, despre simptomele și perioadele dificile cu care s-a confruntat. Gina Matache a mărturisit că în prezent are stări de oboseală și dureri de spate, însă se bucură că nu a avut căderi psihice în acea perioadă.

În plus, Gina Matache a mărturisit că a avut parte de sprijinul celor două fiice pe tot parcursul bolii.

Gina Matache a fost infectată cu coronaviurs

Gina Matache a intrat în direct prin telefon la Antana Stars și a povestit prin ce a trecut în ultima perioadă.

,,Am avut ghinionul să iau și eu Covid. Acum sunt cu analize post-Covid și vreau sa treacă câteva luni ca să pot să mă vacciez. Nu am avut simptome severe, m-am internet câteva zile pentru că îmi era frică. Îmi scăzuse saturația puțin, dar nu alarmant. Nu pot să spun că am fost foarte rău, nu am stat la pat. Pentru mine primele simptome au fost ușoare, nu le-am luat în seamă, am crezut că este o simplă răceală. Am făcut un test rapid înainte și a ieșit negativ. Când am văzut ca simptomele sunt mai severe, am făcut un PCR si a doua zi a ieșit pozitiv. Am luat pastilele necesare și cam asta a fost”, a declarat Gina Matache pentru Antena Stars.

Cum se simte Gina Matache, după ce a trecut prin boala Covid-19

Cea mai mare temere a Ginei Matache a fost aceea de a nu ajunge la ATI. În prezent, mama Deliei, încă mai are sechele după boală.

,,Nu pot să spun că sunt refăcută sută la sută. Simt oboseală că plămânul a fost afectat și durere în spate. Aștept sa treacă doua luni și sa fac o noua evaluare. Nu pot să spun că a fost foarte grav, dacă nu știam de virus as fi spus că este o simpla răceală. Nu am fost doborâtă psihic, știam ca există tratament. Îmi era frică doar să nu ajung la ATI”,a mai spus cântăreața.

Gina Matache a ținut să precizeze că Delia și Oana Matache au fost tot timpul alături de ea și i-au oferit tot ce avea nevoie.

,,Fetele au fost lângă mine, mi-au cumpărat un concentrator. Tot ce aveam nevoie le scriam și îmi trimiteau. Sunt mai fricoasă acum, sunt mult mai precaută”, a precizat spre final aceasta.

Gina Matache este artistă, dovedind că talentul se poate moșteni, având în vedere că ambele fiice i-au călcat pe urme. Gina Matache a dovedit, de asemea, că Delia moștenește d ela ea și simțul umorului. În una dintre edițiile iUmor, unde Delia este jurată, Gina Matache a avut o prestație de excepție. Gina Matache se mândrește cu cei doi nepoței superbi pe care îi are.

