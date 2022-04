Gina Pistol, cu părul plin de cârlionți. Cum s-a fotografiat prezentatoarea de la Chefi la cuțite

Gina Pistol a postat pe Stories o serie de fotografii și video-uri cu noul look pe care l-a avut la filmările pentru noul sezon Chefi la cuțite.

Frumoasa blondină a avut un machiaj deosebit, care i-a pus în valoare trăsăturile chipului. Prezentatoarea a ales să își încrețească părul și mulți au crezut că are perucă. Vedeta a adoptat un nou look, având părul foarte creț, genul afro.

Gina Pistol a postat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii în ținutele sexy pe care le-a purtat la filmările pentru noul sezon de Chefi la cuțite. Prezentatoarea TV se mândrește cu faptul că a reușit să fie din nou în formă, la mai bine de 1 an după ce a născut-o pe micuța Josephine.

Vedeta s-a reîntors la jobul ei și stă departe de fiica ei, Josephine, câteva ore pe zi. Ea a povestit în repetate rânduri că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, dar și cea mai grea, pentru că viața de mămică vine cu multe provocări.

Vedeta știe cum să își pună trupul în valoare, purtând rochii mulate, cu decolteuri adânci. Prezentatoarea TV le-a povestit în urmă cu puțin timp urmăritorilor săi că s-a reapucat de sport pentru a scăpa de kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

Chiar dacă se bucură de faptul că petrece fiecare zi alături de micuța ei, care e acum mai curioasă și mai energică, Gina Pistol se preocupă și de imaginea ei. Vedeta acordă o atenție sporită felului în care arată. Tocmai de aceea, le-a povestit urmăritorilor ei de pe Instagram că are mai multă grijă la alimentația ei și că s-a reapucat de sport.

Prezentatoatea TV a publicat o imagine din sala de sport, însă un alt detaliu a atras atenția internauților. Se pare că Gina Pistol a scăpat de kilogramele în plus într-un timp foarte scurt datoriă antrenamentelor sportive, acum având 63.2 kilograme. Prezentatoarea TV s-a întors în sala de sport și face antrenamente mult mai des decât înainte pentru a-și tonifia corpul.

„De la 65,1 kg la 63,2 kg într-o săptămână”, a scris ea, vizbil mândră de rezultate, în urmă cu câteva zile.

Micuța Josephine crește văzând cu ochii, iar Gina, alături de partenerul ei, Smiley, se bucură din plin de ipostaza de părinți. Cei doi își împart sarcinile și au mare grijă de micuța lor.

Fetița lor a împlinit de curând 1 an, iar frumoasa prezentatoare TV i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale. De asemenea, ea și partenerul său, Smiley au dezvăluit că deja i-au pregătit fetiței lor cadoul pentru majorat.

„Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani (n.r să-i transmită un mesaj). Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim”, a spus Smiley, potrivit spynews.ro.

