Cum a reușit Gina Pistol să slăbească aproape 2 kilograme într-o săptămână. Prezentatoarea TV a împărtășit secretul cu fanii săi

Gina Pistol se numără printre vedetele care au devenit mămici în ultimul an. Prezentatoarea TV se bucură de timpul petrecut alături de micuța ei, dar nu ezită să acorde o atenție sportită și modului în care arată, drept dovadă stau postările sale de pe rețelele sociale.

Vedeta este foarte activă pe contul de Instagram și îi place să interacționeze cu comunitatea sa de prieteni. Aceasta publică des imagini cu cele mai importante evenimente din viața ei, iar recent a dezvăluit prin intermediul unui InsaStory metoda prin care a reușit să slăbească aproape 2 kilograme în doar o săptămâna.

Citește și: Câte kilograme are Gina Pistol, la 10 luni de când a devenit mamă: „Mă apuc de sport și dietă”. Ce le-a dezvăluit fanilor

Prezentatoatea TV a publicat o imagine din sala de sport, însă un alt detaliu a atras atenția internauților. Se pare că Gina Pistol a scăpat de kilogramele nedorite într-un timp foarte scurt datoriă antrenamentelor, acum având 63.2 kilograme.

„De la 65,1 kg la 63,2 kg într-o săptămână”, a scris ea, vizbil mândră de rezultate.

Prezentatoarea TV s-a apucat serios de sport, iar rezultatele o fac să își dorească și mai mult să continue antrenamentele din sala de fitness.

Cum arată Gina Pistol acum, la 10 luni de când a născut

Gina Pistol a devenit mămică în urmă cu 10 luni, iar de atunci radiază de fericire. Sarcina a fost pentru prezentatoarea TV un moment unic, dar care și-a lăsat amprenta asupra corpului său.

Deși a acumulat câteva kilograme cât a fost însărcinată, vedeta arată de-a dreptul senzațional acum. Aceasta a reușit să scape de kilogramele nedorite, iar silueta sa a revenit la normal, lucru evident din pozele sale de pe contul de Instagram.

Citește și: Gina Pistol, fotografia adorabilă din vacanță, alături de fiica ei Josephine. Cum au fost surprinse cele două

În vacanța exotică alături de familia sa, Gina Pistol s-a lăsat fotografiată într-o rochie lungă și vaporoasă, care îi scoate în evidență cele mai provocatoare forme ale corpului, în mod special bustul generos și talia de invidiat.

Imaginile din destinația de vis au strâns foarte multe like-uri și comentarii, semn că Gina Pistol este apreciată de un număr mare de persoane.

Cum se simte Gina Pistol în rolul de mamă

Prezentatoarea Chefi la Cuțite trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei alături de Josephine. Aceasta se bucură de fiecare clipă petrecută în rolul de mamă, iar de recent a povestit despre marea schimbare de care a avut parte, chiar în platoul Observator.

„Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Și face 9 luni imediat. Întorcându-mă în platou am simțit că nu am lipsit decât o săptămână, colegii mei sunt la fel. Cu toate astea, fetița mea crește și totul e in regulă, e în etapa de bușilea. Îmi citește gândurile și când ma gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, a spus Gina Pistol la Observator.

Nu rata azi Marea Premieră a noului sezon Adela ▶ Toate episoadele din serialul tău preferat sunt în AntenaPLAY