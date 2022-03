Ipostaza incendiară în care Gina Pistol apare rar. Decolteul adânc a atras atenția fanilor

Frumoasa prezentatoare Chefi la cuțite i-a surprins pe internauți fiind îmbrăcată într-o rochie neagră cu buline albe. Gina a purtat un machiaj ce includea ruj roșu, iar părul l-a avut aranjat în bucle lejere. Look-ul provocator nu avea cum să treacă neobservat, în special decolteul adânc, care i-a pus în valaore bustul amplu.

Gina Pistol, ipostaza provocatoare în care apare foarte rar

Fotografia a strâns rapid peste 33.000 de reacții în mai puțin de 24 ore. Fanii au copleșit-o cu complimente în secțiunea de comentarii.

“Iuuiiii 🥰🥰🥰🥰🙏🏼cat esti de frumoasa ,cu acest look parca vi din epoca aia pin up ' 🥰🥰🥰❤💎🌹”

“Woow! Esti SUPERBĂ GINA!!!❤❤❤❤❤❤”

“Ce mămică superbă!❤️❤️❤️”

“Închipuiți-vă cât de frumoasă vă fi fetița, dacă mama arată asa😍😍😍”

Chiar dacă Gina se bucură din plin de ipostaza de mămică, la 1 an după ce a născut, vedeta a început treptat să își reia activitatea și să se implice în mai multe proiecte, inclusiv să își reia jobul de prezentatoare.

Josephine a împlinit 1 an

Josephine a împlinit de curând 1 an, iar Gina și iubitul ei, Smiley, i-au pregătit o supriză inedita micuței lor. Gina Pistol și partenerul ei au pregătiti un cadou memorabil pentru fiica lor când va face 18 ani. Cei doi sunt în culmea fericirii de când au devenit părinți, iar darul pe care vor să îl ofere Josephinei la majorat este extrem de emoționant.

Cântărețul a vorbit prin intermediul unui podcast despre acest subiect, vizibil emoționat.

„Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani (n.r să-i transmită un mesaj). Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim. Nu ne-am făcut niciun plan, am zis hai să vorbim despre ce simțim. Și atât am zis… draga noastră Josephine, și am început să plângem amândoi ca proștii”, a spus Smiley, potrivit spynews.ro.

Gina începe să își recapete silueta de dinainte de a rămâne însărcinată

Gina Pistol și-a reluat antrenamentele fizice la aproximativ 10 luni după ce a devenit mamă. Prezentatoatea TV a publicat o imagine din sala de sport, însă un alt detaliu a atras atenția internauților. Se pare că Gina Pistol a scăpat de kilogramele nedorite într-un timp foarte scurt datoriă antrenamentelor, acum având 63.2 kilograme.

Gina s-a apucat serios de sport, iar rezultatele o fac să își dorească și mai mult să continue antrenamentele din sala de fitness.

Ea le-a dezvăluit internauților în urmă cu puțin timp că a reușit să slăbească 2 kilograme într-o săptămână pentru că a fost atentă la alimentația ei și a început să facă mai mult sport.

„De la 65,1 kg la 63,2 kg într-o săptămână”, a scris ea, vizbil mândră de rezultate.

